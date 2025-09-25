"Транспортний безвіз" України з країнами ЄС продовжено до 2027 року - віце-прем’єр

Україна домовилась із Єврокомісією про "транспортний безвіз" ще на 15 місяців - щонайменше до березня 2027 року. Про це повідомив віце-прем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій України, передає УНН.

Сьогодні ми домовились із Європейською Комісією про продовження Угоди про лібералізацію вантажних перевезень ще на 15 місяців — щонайменше до березня 2027 року

За словами Кулеби, "це, без перебільшення, одна з найважливіших подій для сфери вантажних перевезень та експорту України автомобільним транспортом".

Це означає:

▪️ українські та європейські перевізники і надалі зможуть працювати без спеціальних дозволів для двосторонніх і транзитних рейсів;

▪️ Україна зберігає стабільність експорту, що приносить мільярди гривень у бюджет;

▪️ гарантована можливість безперешкодного імпорту критично важливих товарів.

Кулеба додав, що за час дії "транспортного безвізу" автомобільний експорт та імпорт зріс на десятки відсотків. Це прямий результат того, що українська економіка отримала нові можливості, а бізнес – свободу працювати з країнами ЄС. Питома ж вага торгівлі між Україною та ЄС автомобільним транспортом зросла на майже 55%.

Продовження угоди стало можливим завдяки системній роботі команди Мінрозвитку разом із нашими партнерами з ЄС. Ми не лише відстоюємо інтереси України у переговорах, але й послідовно адаптуємо законодавство до європейських стандартів. Важлива роль тут нашої спільної роботи з ВР. Вдячний всім європейським колегам за спільну роботу! Вдячний нашим перевізникам, що сумлінно дотримуєтесь правил Угоди