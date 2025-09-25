«Транспортный безвиз» Украины со странами ЕС продлен до 2027 года – вице-премьер

Украина договорилась с Еврокомиссией о "транспортном безвизе" еще на 15 месяцев - как минимум до марта 2027 года. Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития общин и территорий Украины, передает УНН.

Сегодня мы договорились с Европейской Комиссией о продлении Соглашения о либерализации грузовых перевозок еще на 15 месяцев — как минимум до марта 2027 года - сообщил вице-премьер.

По словам Кулебы, "это, без преувеличения, одно из важнейших событий для сферы грузовых перевозок и экспорта Украины автомобильным транспортом".

Это означает:

▪️ украинские и европейские перевозчики и в дальнейшем смогут работать без специальных разрешений для двусторонних и транзитных рейсов;

▪️ Украина сохраняет стабильность экспорта, что приносит миллиарды гривен в бюджет;

▪️ гарантированная возможность беспрепятственного импорта критически важных товаров.

Добавим

Кулеба добавил, что за время действия "транспортного безвиза" автомобильный экспорт и импорт вырос на десятки процентов. Это прямой результат того, что украинская экономика получила новые возможности, а бизнес – свободу работать со странами ЕС. Удельный же вес торговли между Украиной и ЕС автомобильным транспортом вырос почти на 55%.