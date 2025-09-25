«Транспортный безвиз» Украины со странами ЕС продлен до 2027 года – вице-премьер
Киев • УНН
Украина договорилась с Европейской Комиссией о продлении Соглашения о либерализации грузовых перевозок еще на 15 месяцев — по меньшей мере до марта 2027 года
Украина договорилась с Еврокомиссией о "транспортном безвизе" еще на 15 месяцев - как минимум до марта 2027 года. Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития общин и территорий Украины, передает УНН.
Сегодня мы договорились с Европейской Комиссией о продлении Соглашения о либерализации грузовых перевозок еще на 15 месяцев — как минимум до марта 2027 года
По словам Кулебы, "это, без преувеличения, одно из важнейших событий для сферы грузовых перевозок и экспорта Украины автомобильным транспортом".
Это означает:
▪️ украинские и европейские перевозчики и в дальнейшем смогут работать без специальных разрешений для двусторонних и транзитных рейсов;
▪️ Украина сохраняет стабильность экспорта, что приносит миллиарды гривен в бюджет;
▪️ гарантированная возможность беспрепятственного импорта критически важных товаров.
Добавим
Кулеба добавил, что за время действия "транспортного безвиза" автомобильный экспорт и импорт вырос на десятки процентов. Это прямой результат того, что украинская экономика получила новые возможности, а бизнес – свободу работать со странами ЕС. Удельный же вес торговли между Украиной и ЕС автомобильным транспортом вырос почти на 55%.
Продление соглашения стало возможным благодаря системной работе команды Минразвития вместе с нашими партнерами из ЕС. Мы не только отстаиваем интересы Украины в переговорах, но и последовательно адаптируем законодательство к европейским стандартам. Важная роль здесь нашей совместной работы с ВР. Благодарен всем европейским коллегам за совместную работу! Благодарен нашим перевозчикам, что добросовестно соблюдаете правила Соглашения