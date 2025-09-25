$41.410.03
10:41
Трамп разрешил Украине наносить удары по объектам РФ в случае атаки на украинскую энергетику - Зеленский
10:24
Блокировка журналистских расследований или расширение прав человека: разбор скандального законопроекта
25 сентября, 06:48
ЕБРР ухудшил прогноз роста экономики Украины на 2025 год до 2,5%
Эксклюзив
25 сентября, 06:09
Метро на Троещину: КГГА сообщила о разработке документации и сроках начала работ
24 сентября, 18:42
Панама отменила регистрацию более двухсот российских танкеров
24 сентября, 14:27
Соглашение о недрах: Минэкономики назвало главную задачу совместного с США Фонда
Эксклюзив
24 сентября, 13:04
Не только Польша, но и Франция и Великобритания: эксперт рассказал, насколько далеко рф может бить по Европе "шахедами"
Эксклюзив
24 сентября, 12:07
Будут ли отключения света в отопительный сезон: разъяснения от главы энергокомитета ВР
24 сентября, 11:17
новороссийск подвергся атаке воздушных и морских дронов: видео и все деталиVideo
24 сентября, 11:04
Отопительный сезон 2025 года: старт, тарифы и главные вызовы
«Транспортный безвиз» Украины со странами ЕС продлен до 2027 года – вице-премьер

Киев • УНН

 • 868 просмотра

Украина договорилась с Европейской Комиссией о продлении Соглашения о либерализации грузовых перевозок еще на 15 месяцев — по меньшей мере до марта 2027 года

«Транспортный безвиз» Украины со странами ЕС продлен до 2027 года – вице-премьер

Украина договорилась с Еврокомиссией о "транспортном безвизе" еще на 15 месяцев - как минимум до марта 2027 года. Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития общин и территорий Украины, передает УНН.

Сегодня мы договорились с Европейской Комиссией о продлении Соглашения о либерализации грузовых перевозок еще на 15 месяцев — как минимум до марта 2027 года

- сообщил вице-премьер.

По словам Кулебы, "это, без преувеличения, одно из важнейших событий для сферы грузовых перевозок и экспорта Украины автомобильным транспортом".

Это означает:

▪️ украинские и европейские перевозчики и в дальнейшем смогут работать без специальных разрешений для двусторонних и транзитных рейсов;

▪️ Украина сохраняет стабильность экспорта, что приносит миллиарды гривен в бюджет;

▪️ гарантированная возможность беспрепятственного импорта критически важных товаров.

Добавим

Кулеба добавил, что за время действия "транспортного безвиза" автомобильный экспорт и импорт вырос на десятки процентов. Это прямой результат того, что украинская экономика получила новые возможности, а бизнес – свободу работать со странами ЕС. Удельный же вес торговли между Украиной и ЕС автомобильным транспортом вырос почти на 55%.

Продление соглашения стало возможным благодаря системной работе команды Минразвития вместе с нашими партнерами из ЕС. Мы не только отстаиваем интересы Украины в переговорах, но и последовательно адаптируем законодательство к европейским стандартам. Важная роль здесь нашей совместной работы с ВР. Благодарен всем европейским коллегам за совместную работу! Благодарен нашим перевозчикам, что добросовестно соблюдаете правила Соглашения

- резюмировал вице-премьер.

Антонина Туманова

ЭкономикаПолитика
Европейская комиссия
Европейский Союз
Украина