Трамп затвердив нові мита на імпорт вантажівок і автобусів
Київ • УНН
Президент США Дональд Трамп підписав указ про запровадження 25% мит на імпорт середньо- та великовантажних автомобілів, а також 10% мит на імпорт автобусів. Про це пише УНН з посиланням на Білий дім.
Деталі
"Президент Дональд Трамп підписав прокламацію, у якій посилається на розділ 232 закону про розширення торгівлі 1962 року з метою введення мит на імпорт середньо- та великовантажних автомобілів і запчастин, а також автобусів, щоб підтримати американську промисловість і захистити національну безпеку", - ідеться в указі.
Зазначається, що вводиться 25%-не мито на імпорт середньо- та великовантажних вантажівок і запчастин до них. До середніх і важких вантажних автомобілів належать транспортні засоби класів 3-8, такі як великі пікапи, вантажні автомобілі, самоскиди та трактори для вісімнадцятиколісних вантажівок.
Мито на деталі середніх і важких вантажних автомобілів застосовуватиметься до основних деталей, включаючи двигуни, коробки передач, шини та шасі.
"Прокламація встановлює 10%-не мито на імпорт автобусів, включаючи шкільні автобуси, транзитні автобуси та туристичні автобуси", - зазначається в указі.
Нагадаємо
Наприкінці вересня президент США Дональд Трамп анонсував введення нових мит на імпорт деревини та дерев'яних виробів, включаючи пиломатеріали (10%) та кухонні шафи й м'які меблі (25%). Ці заходи можуть призвести до зростання цін на житло та меблі, а також вплинути на внутрішню промисловість та експорт.