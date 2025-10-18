Трамп утвердил новые пошлины на импорт грузовиков и автобусов
Киев • УНН
Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении 25% пошлины на импорт средне- и крупнотоннажных автомобилей, а также 10% пошлины на импорт автобусов. Эти меры направлены на поддержку американской промышленности и защиту национальной безопасности.
Детали
"Президент Дональд Трамп подписал прокламацию, в которой ссылается на раздел 232 закона о расширении торговли 1962 года с целью введения пошлин на импорт средне- и крупнотоннажных автомобилей и запчастей, а также автобусов, чтобы поддержать американскую промышленность и защитить национальную безопасность", - говорится в указе.
Отмечается, что вводится 25%-ная пошлина на импорт средне- и крупнотоннажных грузовиков и запчастей к ним. К средним и тяжелым грузовым автомобилям относятся транспортные средства классов 3-8, такие как большие пикапы, грузовые автомобили, самосвалы и тракторы для восемнадцатиколесных грузовиков.
Пошлина на детали средних и тяжелых грузовых автомобилей будет применяться к основным деталям, включая двигатели, коробки передач, шины и шасси.
"Прокламация устанавливает 10%-ную пошлину на импорт автобусов, включая школьные автобусы, транзитные автобусы и туристические автобусы", - отмечается в указе.
Напомним
В конце сентября президент США Дональд Трамп анонсировал введение новых пошлин на импорт древесины и деревянных изделий, включая пиломатериалы (10%) и кухонные шкафы и мягкую мебель (25%). Эти меры могут привести к росту цен на жилье и мебель, а также повлиять на внутреннюю промышленность и экспорт.