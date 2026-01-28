Трамп запускає програму "рахунків Трампа": $1000 для кожної дитини при народженні у США

Президент США Дональд Трамп офіційно представив масштабну фінансову ініціативу, спрямовану на формування капіталу для майбутніх поколінь американців. У межах нової програми кожна дитина, народжена в США в період з 1 січня 2025 року по 31 грудня 2028 року, отримає від федерального уряду стартовий інвестиційний депозит у розмірі 1000 доларів. Про це пише УНН.

Деталі

Згідно з указом, кошти будуть автоматично зараховуватися на спеціально створені "рахунки Трампа" (Trump Accounts) - податково-пільгові інструменти, прив'язані до індексних фондів американського фондового ринку, таких як S&P 500. Батьки або опікуни виступатимуть розпорядниками рахунків, проте зняти гроші буде неможливо до досягнення дитиною 18 років. Програма передбачає, що за рахунок складних відсотків початкова сума може зрости в кілька разів до моменту повноліття бенефіціара.

Окрім державного внеску, родини та роботодавці зможуть добровільно поповнювати ці рахунки на суму до 5000 доларів щорічно. Всі інвестиційні прибутки за цими рахунками будуть захищені від оподаткування до моменту виведення коштів. За оцінками адміністрації, накопичені гроші можна буде використати як перший внесок за іпотеку, на оплату вищої освіти або запуск власного бізнесу.

Політичний контекст та умови програми

Програма є частиною ширшого економічного плану Трампа, покликаного залучити робітничий клас до фондового ринку та стимулювати зростання національної економіки. Проте право на отримання державних 1000 доларів матимуть лише діти, які є громадянами США та мають дійсний номер соціального страхування. Це рішення узгоджується з нещодавніми указами президента щодо посилення правил надання громадянства за правом народження.

Ініціатива вже отримала підтримку великого бізнесу: керівники таких гігантів, як Goldman Sachs, Uber та Dell, заявили про готовність інтегрувати систему "рахунків Трампа" у свої соціальні пакети для співробітників. Очікується, що можливість відкриття рахунків та перші виплати від казначейства розпочнуться з 4 липня 2026 року, після завершення розробки технічної платформи.

