Зеленський попередив, що рф готується до нового удару по Україні
18:50 • 10448 перегляди
Рубіо: наступний раунд перемовин пройде у двосторонньому форматі - між Україною та росією
18:25 • 10097 перегляди
Уряд призначив нову наглядову раду Енергоатома: хто у складі та основні завдання
18:10 • 10499 перегляди
В Україні створюють командування “малої” ППО, яке очолить полковник Євгеній Хлєбніков
28 січня, 15:19 • 14101 перегляди
Україна висловила протест Угорщині через неправдиві заяви про втручання у вибори
Ексклюзив
28 січня, 15:18 • 16694 перегляди
Кінець старої моделі Західного світу: чому Британія перезапускає відносини з Китаєм
Ексклюзив
28 січня, 14:57 • 12798 перегляди
Долар чи євро: що більше впливає на ціни в Україні, і що краще обрати для заощаджень в іноземній валюті
28 січня, 14:19 • 24268 перегляди
Через посилення ворожих ударів по поїздах вводять нові обмеження: яких областей торкнеться
28 січня, 11:48 • 23880 перегляди
ГУР викрило понад 60 суден "тіньового флоту" рф, Ірану та Венесуели, що перевозять підсанкційну нафту
Ексклюзив
28 січня, 10:05 • 27777 перегляди
Втеча від холодів: які теплі країни найчастіше обирають українські туристи взимку
Трамп запускає програму "рахунків Трампа": $1000 для кожної дитини при народженні у США

Київ

 • 38 перегляди

Дональд Трамп представив ініціативу: кожна дитина, народжена в США з 2025 по 2028 рік, отримає $1000 на "рахунок Трампа". Кошти інвестуються в індексні фонди, доступні з 18 років, і можуть поповнюватися родинами та роботодавцями.

Трамп запускає програму "рахунків Трампа": $1000 для кожної дитини при народженні у США

Президент США Дональд Трамп офіційно представив масштабну фінансову ініціативу, спрямовану на формування капіталу для майбутніх поколінь американців. У межах нової програми кожна дитина, народжена в США в період з 1 січня 2025 року по 31 грудня 2028 року, отримає від федерального уряду стартовий інвестиційний депозит у розмірі 1000 доларів. Про це пише УНН.

Деталі

Згідно з указом, кошти будуть автоматично зараховуватися на спеціально створені "рахунки Трампа" (Trump Accounts) - податково-пільгові інструменти, прив'язані до індексних фондів американського фондового ринку, таких як S&P 500. Батьки або опікуни виступатимуть розпорядниками рахунків, проте зняти гроші буде неможливо до досягнення дитиною 18 років. Програма передбачає, що за рахунок складних відсотків початкова сума може зрости в кілька разів до моменту повноліття бенефіціара.

Лідер європейського уряду висловив шок із приводу стану Трампа після зустрічі в Мар-а-Лаго - Politico

Окрім державного внеску, родини та роботодавці зможуть добровільно поповнювати ці рахунки на суму до 5000 доларів щорічно. Всі інвестиційні прибутки за цими рахунками будуть захищені від оподаткування до моменту виведення коштів. За оцінками адміністрації, накопичені гроші можна буде використати як перший внесок за іпотеку, на оплату вищої освіти або запуск власного бізнесу.

Політичний контекст та умови програми

Програма є частиною ширшого економічного плану Трампа, покликаного залучити робітничий клас до фондового ринку та стимулювати зростання національної економіки. Проте право на отримання державних 1000 доларів матимуть лише діти, які є громадянами США та мають дійсний номер соціального страхування. Це рішення узгоджується з нещодавніми указами президента щодо посилення правил надання громадянства за правом народження.

Ініціатива вже отримала підтримку великого бізнесу: керівники таких гігантів, як Goldman Sachs, Uber та Dell, заявили про готовність інтегрувати систему "рахунків Трампа" у свої соціальні пакети для співробітників. Очікується, що можливість відкриття рахунків та перші виплати від казначейства розпочнуться з 4 липня 2026 року, після завершення розробки технічної платформи. 

Трамп привітав падіння долара США до чотирирічного мінімуму і назвав це "чудовим"

Степан Гафтко

