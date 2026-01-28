Трамп запускает программу "счетов Трампа": $1000 для каждого ребенка при рождении в США

Президент США Дональд Трамп официально представил масштабную финансовую инициативу, направленную на формирование капитала для будущих поколений американцев. В рамках новой программы каждый ребенок, родившийся в США в период с 1 января 2025 года по 31 декабря 2028 года, получит от федерального правительства стартовый инвестиционный депозит в размере 1000 долларов. Об этом пишет УНН.

Детали

Согласно указу, средства будут автоматически зачисляться на специально созданные "счета Трампа" (Trump Accounts) - налогово-льготные инструменты, привязанные к индексным фондам американского фондового рынка, таким как S&P 500. Родители или опекуны будут выступать распорядителями счетов, однако снять деньги будет невозможно до достижения ребенком 18 лет. Программа предусматривает, что за счет сложных процентов первоначальная сумма может вырасти в несколько раз к моменту совершеннолетия бенефициара.

Лидер европейского правительства выразил шок по поводу состояния Трампа после встречи в Мар-а-Лаго - Politico

Помимо государственного взноса, семьи и работодатели смогут добровольно пополнять эти счета на сумму до 5000 долларов ежегодно. Все инвестиционные прибыли по этим счетам будут защищены от налогообложения до момента вывода средств. По оценкам администрации, накопленные деньги можно будет использовать как первый взнос за ипотеку, на оплату высшего образования или запуск собственного бизнеса.

Политический контекст и условия программы

Программа является частью более широкого экономического плана Трампа, призванного привлечь рабочий класс к фондовому рынку и стимулировать рост национальной экономики. Однако право на получение государственных 1000 долларов будут иметь только дети, являющиеся гражданами США и имеющие действительный номер социального страхования. Это решение согласуется с недавними указами президента по ужесточению правил предоставления гражданства по праву рождения.

Инициатива уже получила поддержку крупного бизнеса: руководители таких гигантов, как Goldman Sachs, Uber и Dell, заявили о готовности интегрировать систему "счетов Трампа" в свои социальные пакеты для сотрудников. Ожидается, что возможность открытия счетов и первые выплаты от казначейства начнутся с 4 июля 2026 года, после завершения разработки технической платформы.

Трамп приветствовал падение доллара США до четырехлетнего минимума и назвал это "замечательным"