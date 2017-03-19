Д.Трамп ініціював скорочення витрат на військову допомогу Центрально-Східній Європі

Преференції у витратах федерального уряду США, відображені в проекті бюджету на 2018 р., означають не лише обмеження затрат на програми зовнішньої допомоги Державного департаменту, але й скорочення у програмах військової допомоги для закордону.

Представлений президентом США проект бюджету на 2017 — 2018 фінансовий рік передбачає великі скорочення і зміну засад надання американської військової допомоги. Як підкреслює потрал “Defense News”, у проекті США не скоротили мілітарну допомогу лише для Ізраїлю.

З ініціативи попереднього пезидента Барака Обами, Палата представників США схвалила збільшення мілітарної допомоги для країн Центрально-Східної Європи у рамках програми European Reassurance Initiative (ERI) з 789 мільйонів доларів до 3,4 мільярда доларів у поточному бюджетному році (який охоплює період з 1.10.2016 р. до 30.09.2017 р.).

Проте схвалений Палатою представників бюджет ще не був розподілений, оскільки Конгрес досі не схвалив цей розподіл, а Пентагон з 1.10.2016 р. працює на основі тимчасового (аварійного) бюджету.



Подальше функціонування Пентагону на основі аварійного бюджету — оцінюють експерти “Defense News” — “може ускладнити і запізнити ротацію американських танкових бригад у таких країнах, як Польща, Литва, Латвія, Естонія, Румунія та Болгарія, і таким чином привести Путіна до помилкового переконання, що Сполучені Штати неспроможні протидіяти крокам Росії щодо сусідніх із нею держав”.

На погляд конгресменів обох партій, скорочення бюджету для Центрально-Східної Європи є малоймовірним. Конгресмен від Демократичної партії Стані Гоймер зі штату Меріленд назвав проект бюджету Д.Трампа “ірраціональною пропозицією, яка навіть не може бути підставою для подальшої дискусії про бюджет”.

Республіканець-сенатор Ліндсі Грем заявив, що представлений Трампом “проект бюджету є D.O.A.” (Dead on Arival — медичний термін, який означає “мертвий у час прибуття”).



Як повідомляв УНН, Палата представників США переважною більшістю голосів затвердила законопроект про фінансування військових витрат, що передбачає спрямування 578 млрд дол. на американські збройні сили, закладаючи основу для істотного збільшення бюджету Пентагону, і 150 млн дол. допомоги Україні.