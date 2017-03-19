Д.Трамп инициировал сокращение расходов на военную помощь Центральной и Восточной Европе

Преференции в расходах федерального правительства США, отраженные в проекте бюджета на 2018 г., означают не только ограничение затрат на программы внешней помощи Государственного департамента, но и сокращение в программах военной помощи для заграницы.

Представленный президентом США проект бюджета на 2017 - 2018 финансовый год предусматривает большие сокращения и изменение принципов предоставления американской военной помощи. Как подчеркивает Портал "Defense News", в проекте США не сократили военную помощь только для Израиля.

По инициативе предыдущего Пезидента Барака Обамы, Палата представителей США одобрила увеличение милитарной помощи для стран Центрально-Восточной Европы в рамках программы European Reassurance Initiative (ERI) с 789 млн долларов до 3,4 миллиарда долларов в текущем бюджетном году (который охватывает период с 1.10.2016 до 30.09.2017 гг.).

Однако одобренный Палатой представителей бюджет еще не был распределен, поскольку Конгресс до сих пор не одобрил это распределение, а Пентагон с 1.10.2016 г. работает на основе временного (аварийного) бюджета.



Дальнейшее функционирование Пентагона на основе аварийного бюджета - оценивают эксперты "Defense News" - "может осложнить и замедлить ротацию американских танковых бригад в таких странах, как Польша, Литва, Латвия, Эстония, Румыния и Болгария, и таким образом привести Путина к ошибочному убеждению, что Соединенные Штаты не могут противодействовать шагам России в отношении соседних с ней государств".

На взгляд конгрессменов обеих партий, сокращение бюджета для Центрально-Восточной Европы маловероятно. Конгрессмен от Демократической партии Стани Гоймер из штата Мэриленд назвал проект бюджета Д.Трампа "иррациональным предложением, которое даже не может быть основанием для дальнейшей дискуссии о бюджете".

Республиканец-сенатор Линдси Грэм заявил, что представленный Трампом "проект бюджета является DOA" (Dead on Arival - медицинский термин, который означает "мертвый во время прибытия").



Как сообщал УНН, Палата представителей США подавляющим большинством голосов утвердила законопроект о финансировании военных расходов, предусматривающий направление 578 млрд долл. на американские вооруженные силы, закладывая основу для существенного увеличения бюджета Пентагона, и 150 млн долл. помощи Украине.