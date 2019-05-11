Трамп: випробування Пхеньяном ракет малої дальності не підриває довіру між США і КНДР

"Вони (ракети – ред) малого радіуса, і я взагалі не вважаю це підривом довіри. І, знаєте, в якійсь мірі я можу. Але в даний момент ні", - сказав Трамп. "Це були ракети малої дальності і це дуже стандартні речі. Дуже стандартні".

При цьому Трамп додав, що в кінцевому підсумку він може втратити віру в дружні стосунки Кім Чен Ином.

"Я маю на увазі, що можливо, що в якийсь момент я це зроблю, але зараз зовсім ні", - сказав американський президент.

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Нагадаємо, 9 травня Північна Корея здійснила пуск ракет у напрямку сходу. Пуск ракети став другим менше ніж за тиждень і пройшов на тлі переговорів про ядерне роззброєння КНДР.

Проведений у лютому саміт лідерів двох країн Кім Чен Ина і Дональда Трампа не привів до результатів — аналітики вважають, що пусками Пхеньян намагається тиснути на Вашингтон на переговорах.