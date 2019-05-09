Південна Корея повідомила про запуск КНДР невідомого снаряда
Київ • УНН
КИЇВ. 9 травня. УНН. У четвер Північна Корея запустила снаряди неопізнаної моделі у східному напрямку з західного регіону на північ від Пхеньяна. Про це повідомив Об'єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї, передає УНН з посиланням на Yonhap.
КНДР запустила снаряди "з провінції Північний Пхенан в східному напрямку сьогодні о 16:30", йдеться в повідомленні комітету.
Запуск пройшов через п'ять днів після того, як Пхеньян випустив кілька снарядів ближнього радіусу дії в Японське море, пише видання.
Нагадаємо, у квітні лідер КНДР Кім Чен Ин провів раптову перевірку військ протиповітряної оборони.