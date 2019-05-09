Южная Корея сообщила о запуске КНДР неизвестного снаряда

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 65164 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 93194 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 101643 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 103524 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 126837 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 112605 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 138449 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144759 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130201 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130262 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Южная Корея сообщила о запуске КНДР неизвестного снаряда

Южная Корея сообщила о запуске КНДР неизвестного снаряда

Киев  •  УНН

 • 9335 просмотра

КИЕВ. 9 мая. УНН. В четверг Северная Корея запустила снаряды неопознанной модели в восточном направлении из западного региона к северу от Пхеньяна. Об этом сообщил Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи, передаёт УНН со ссылкой на Yonhap.

КНДР запустила снаряды "из провинции Северный Пхёнан в восточном направлении сегодня в 16:30", говорится в сообщении комитета.

Запуск прошел через пять дней после того, как Пхеньян выпустил несколько снарядов ближнего радиуса действия в Японское море, пишет издание.

Напомним, в апреле лидер КНДР Ким Чен Ын провел внезапную проверку войск противовоздушной обороны.

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