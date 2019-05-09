Южная Корея сообщила о запуске КНДР неизвестного снаряда
Киев • УНН
КИЕВ. 9 мая. УНН. В четверг Северная Корея запустила снаряды неопознанной модели в восточном направлении из западного региона к северу от Пхеньяна. Об этом сообщил Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи, передаёт УНН со ссылкой на Yonhap.
КНДР запустила снаряды "из провинции Северный Пхёнан в восточном направлении сегодня в 16:30", говорится в сообщении комитета.
Запуск прошел через пять дней после того, как Пхеньян выпустил несколько снарядов ближнего радиуса действия в Японское море, пишет издание.
Напомним, в апреле лидер КНДР Ким Чен Ын провел внезапную проверку войск противовоздушной обороны.