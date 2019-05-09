США повідомляють про перше затримання корабля КНДР

Відомство подало позов про цивільну конфіскацію 17-тонного суховантажного судна “Вайс Онест”, зареєстрованого в Корейській народній демократичній республіці (Північній Кореї). За повідомленням, корабель “Вайс Онест” підозрюють у перевезенні вугілля до Північної Кореї, що порушує санкції США та Організації об’єднаних націй.

“Наш офіс виявив схему Північної Кореї з експорту тонн високосортного вугілля закордонним покупцям через приховування походження цього корабля, „Вайс Онест“. Ця схема не тільки дозволяла Північній Кореї уникати санкцій — „Вайс Онест“ також використовувався для імпорту до країни важкого машинного обладнання, що допомагало розширити можливості Північної Кореї та продовжувати цикл ухилення від санкційних обмежень. Цим затриманням ми суттєво порушили цей цикл. Ми маємо намір та змогу застосувати весь спектр правових інструментів, аби виявити, припинити та притягнути до відповідальності за спроби Північної Кореї уникнути санкцій”, — заявив федеральний прокурор Південного округу Нью-Йорка Джефрі Берман.

Санкції проти КНДР були запроваджені, щоб змусити її згорнути свою ядерну програму.

Нагадаємо, 9 травня Північна Корея здійснила пуск ракет у напрямку сходу. Пуск ракети став другим менше ніж за тиждень і пройшов на тлі переговорів про ядерне роззброєння КНДР.

Проведений у лютому саміт лідерів двох країн Кім Чен Ина і Дональда Трампа не привів до результатів — аналітики вважають, що пусками Пхеньян намагається тиснути на Вашингтон на переговорах.