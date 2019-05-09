США сообщают о первом задержании корабля КНДР
Киев • УНН
КИЕВ. 9 мая. УНН. Департамент юстиции США сообщил 9 мая, что задержал грузовой корабль Северной Кореи. Это первое задержание северокорейского судна со стороны американского правительства в рамках действующих санкций против Пхеньяна, передает УНН со ссылкой на микроблог ведомства в Twitter.
Ведомство подало иск о гражданской конфискации 17-тонного сухогруза “Вайс Онести”, зарегистрированного в Корейской народной демократической республике (Северной Кореи). По сообщению, корабль “Вайс Онести” подозревают в перевозке угля в Северную Корею, что нарушает санкции США и Организации объединенных наций.
"Наш офис обнаружил схему Северной Кореи по экспорту тонн высокосортного угля зарубежным покупателям из-за сокрытия происхождения этого корабля,"Вайс Онести“. Эта схема не только позволяла Северной Кореи избегать санкций — “Вайс Онести” также использовался для импорта в страну тяжелого машинного оборудования, помогало расширить возможности Северной Кореи и продолжать цикл уклонения от санкционных ограничений. Этим задержанием мы существенно нарушили этот цикл. Мы намерены и возможность применить весь спектр правовых инструментов, чтобы выявить, пресечь и привлечь к ответственности за попытки Северной Кореи избежать санкций", — заявил федеральный прокурор Южного округа Нью-Йорка Джеффри Берман.
Санкции против КНДР были введены, чтобы заставить ее свернуть свою ядерную программу.
Напомним, 9 мая Северная Корея осуществила запуск ракет в направлении востока. Пуск ракеты стал вторым за неделю и прошел на фоне переговоров о ядерном разоружении КНДР.
Проведенный в феврале саммит лидеров двух стран Ким Чен Ына и Дональда Трампа не привел к результатам — аналитики считают, что пусками Пхеньян пытается давить на Вашингтон на переговорах.