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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 102720 просмотра

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
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7 марта, 08:52 • 128013 просмотра

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7 марта, 06:35 • 112789 просмотра

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6 марта, 19:19 • 138565 просмотра

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6 марта, 17:12 • 144776 просмотра

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130283 просмотра

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Актуальное
США сообщают о первом задержании корабля КНДР

США сообщают о первом задержании корабля КНДР

Киев  •  УНН

 • 14507 просмотра

КИЕВ. 9 мая. УНН. Департамент юстиции США сообщил 9 мая, что задержал грузовой корабль Северной Кореи. Это первое задержание северокорейского судна со стороны американского правительства в рамках действующих санкций против Пхеньяна, передает УНН со ссылкой на микроблог ведомства в Twitter.

Ведомство подало иск о гражданской конфискации 17-тонного сухогруза “Вайс Онести”, зарегистрированного в Корейской народной демократической республике (Северной Кореи). По сообщению, корабль “Вайс Онести” подозревают в перевозке угля в Северную Корею, что нарушает санкции США и Организации объединенных наций.

"Наш офис обнаружил схему Северной Кореи по экспорту тонн высокосортного угля зарубежным покупателям из-за сокрытия происхождения этого корабля,"Вайс Онести“. Эта схема не только позволяла Северной Кореи избегать санкций — “Вайс Онести” также использовался для импорта в страну тяжелого машинного оборудования, помогало расширить возможности Северной Кореи и продолжать цикл уклонения от санкционных ограничений. Этим задержанием мы существенно нарушили этот цикл. Мы намерены и возможность применить весь спектр правовых инструментов, чтобы выявить, пресечь и привлечь к ответственности за попытки Северной Кореи избежать санкций", — заявил федеральный прокурор Южного округа Нью-Йорка Джеффри Берман.

Санкции против КНДР были введены, чтобы заставить ее свернуть свою ядерную программу.

Напомним, 9 мая Северная Корея осуществила запуск ракет в направлении востока. Пуск ракеты стал вторым за неделю и прошел на фоне переговоров о ядерном разоружении КНДР.

Проведенный в феврале саммит лидеров двух стран Ким Чен Ына и Дональда Трампа не привел к результатам — аналитики считают, что пусками Пхеньян пытается давить на Вашингтон на переговорах.

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