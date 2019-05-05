Пхеньян підтвердив проведення стрільб з далекобійних реактивних знарядь
Київ • УНН
КИЇВ. 5 травня. УНН. Голова Держради КНДР Кім Чен Ин керував навчаннями оборонних частин з метою протестувати далекобійні реактивні знаряддя і тактичне керовану зброю. Про це повідомило в неділю Центральне телеграфне агентство Кореї (ЦТАК), інформує УНН.
“Товариш Кім Чен Ин керував навчаннями оборонних частин на передньому і східному ділянках фронту з нанесення вогневого удару, — зазначає агентство. — Навчання проведені з метою оцінити і перевірити вміння (військовослужбовців) поводитися з далекобійними реактивними знаряддями великих калібрів і тактичною керованою зброєю, точність виконання вогневих завдань і боєздатність озброєння оборонних частин на передній і східній ділянках фронту”.
Відзначається, що лідер КНДР був присутній на спостережному пункті, де він “ознайомився з планом нанесення засобами вогневого ураження різних калібрів вогневого удару і перевірив хід підготовки стрільби, включаючи висування на вогневу позицію і розгортання далекобійних реактивних знарядь великих калібрів і тактичної керованої зброї”.
“Шановний і улюблений вищий керівник визначив чергу і метод нанесення вогневого удару і віддав наказ “Вогонь”, — йдеться в публікації ЦТАК.
За даними агентства, Кім Чен Ин залишився задоволений проведенням стрільб, назвав раптово проведені навчання успішними, а також похвалив військовослужбовців за те, що “вони дуже добре поводяться з сучасними далекобійними реактивними знаряддями великих калібрів і тактичною керованою зброєю”. При цьому ЦТАК не уточнює місце проведення навчань, тип використаної зброї і число випущених снарядів.
Кім Чен Ин пояснив проведення навчань з використанням далекобійних реактивних знарядь і тактичної керованої зброї необхідністю відстоювати політичний суверенітет і економічну самостійність республіки, повідомило агентство. “Шановний і улюблений вищий керівник підкреслив, що всі військовослужбовці Корейської народної армії повинні зберігати глибоко в душі залізну логіку, що лише могутня сила забезпечує і гарантує справжній мир і безпеку, і підтримувати високу ступінь боєготовності, щоб відстояти політичний суверенітет і економічну самостійність від загрози і агресії будь-яких сил, щоб захистити завоювання революції і безпеку народу”, — відзначило агентство.
Як стало відомо раніше, Сеул повідомив про ракетні запуски КНДР в напрямку Японського моря.