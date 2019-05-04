Сеул повідомив про ракетні запуски КНДР в напрямку Японського моря
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. Північна Корея вранці 4 травня запустила декілька ракет малої дальності, повідомляє південнокорейське агентство Yonhap з посиланням на заяву Об’єднаного комітету начальників штабів Південної Кореї, передає УНН.
Пуски було здійснено з 9:06 до 9:27 за місцевим часом (з 3:06 до 3:27 за Києвом) з міста Вонсан на східному узбережжі в напрямку Японського моря. У повідомленні південнокорейських військових йдеться, що ракети пролетіли від 70 до 200 кілометрів.
Радник з національної безпеки президента США Джон Болтон “детально поінформував” Дональда Трампа про запуск, повідомив NBC News в п’ятницю ввечері високопоставлений представник адміністрації.
Офіційних заяв з боку Пхеньяна поки не надходило.
Минулого місяця Пхеньян офіційно заявляв про випробування тактичної керованої зброї нового типу. Про яку саме зброю йшлося і де проводилися випробування, в повідомленні державного північнокорейського агентства ЦТАК не уточнювалося. Підкреслювалося лише, що за ходом випробувань спостерігав особисто лідер КНДР Кім Чен Ин. Випробування даного виду озброєнь були першими після невдалого саміту Кім Чен Ина і Доналаьда Трампа в Ханої в кінці лютого. Зустріч двох лідерів тоді завершилася достроково, сторони ні про що не домовилися.
Нагадуємо, прем’єр Японії на зустрічі з Трампом в Вашингтоні обговорювали підхід Путіна до КНДР.