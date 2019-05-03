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Прем'єр Японії на зустрічі з Трампом в Вашингтоні обговорювали підхід Путіна до КНДР

Прем'єр Японії на зустрічі з Трампом в Вашингтоні обговорювали підхід Путіна до КНДР

Київ • УНН

 • 11163 перегляди

КИЇВ. 3 травня. УНН. Прем’єр-міністр Японії Сіндзо Абе і президент США Дональд Трамп під час зустрічі у Вашингтоні в кінці квітня провели обмін думками про підхід російського президента Володимира Путіна до проблеми Корейського півострова. Про це Абе заявив в інтерв’ю газеті Sankei Shimbun, повідомляє УНН.

“Ми підтвердили, що міжнародному співтовариству важливо працювати над реалізацією досягнутих (в Сінгапурі в 2018 році) угод між США і Північною Кореєю, а санкції необхідно зберегти, поки Північна Корея не проведе денуклеаризацію. В той же час і я, і президент Трамп дали оцінку підходу президента Путіна до Півночі”, — сказав японський прем’єр. Він не навів інших подробиць обговорення з Трампом поточної політики РФ щодо КНДР.

Абе в черговий раз висловив готовність провести особисту зустріч з лідером КНДР Кім Чен Ином. “Щоб перемогти нинішню недовіру між нашими країнами, я повинен особисто зустрітися з головою Кімом. Я хотів би зустрітися з ним без попередніх умов і провести відверту розмову”, — додав глава японського уряду.

Як стало відомо раніше, Японія сподівається, що Китай посилить власний контроль над виконанням санкцій щодо КНДР.

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