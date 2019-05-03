Премьер Японии на встрече с Трампом в Вашингтоне обсуждали подход Путина в КНДР

“Мы подтвердили, что международному сообществу важно работать над реализацией достигнутых (в Сингапуре в 2018 году) соглашений между США и Северной Кореей, а санкции необходимо сохранить, пока Северная Корея не проведет денуклеаризацию. Вместе с тем и я, и президент Трамп дали оценку подходу президента Путина к Северу”, — сказал японский премьер. Он не привел других подробностей обсуждения с Трампом текущей политики РФ в отношении КНДР.

Абэ в очередной раз выразил готовность провести личную встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном. “Чтобы победить нынешнее недоверие между нашими странами, я должен лично встретиться с председателем Кимом. Я хотел бы встретиться с ним без предварительных условий и провести откровенный разговор”, — добавил глава японского правительства.

Как стало известно ранее, Япония надеется, что Китай усилит собственный контроль над выполнением санкций в отношении КНДР.