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7 марта, 15:45 • 101866 просмотра

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7 марта, 06:35 • 112649 просмотра

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6 марта, 19:19 • 138481 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

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6 марта, 17:12 • 144761 просмотра

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Премьер Японии на встрече с Трампом в Вашингтоне обсуждали подход Путина в КНДР

Премьер Японии на встрече с Трампом в Вашингтоне обсуждали подход Путина в КНДР

Киев  •  УНН

 • 11162 просмотра

КИЕВ. 3 мая. УНН. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент США Дональд Трамп во время встречи в Вашингтоне в конце апреля провели обмен мнениями о подходе российского президента Владимира Путина к проблеме Корейского полуострова. Об этом Абэ заявил в интервью газете Sankei Shimbun, сообщает УНН.

“Мы подтвердили, что международному сообществу важно работать над реализацией достигнутых (в Сингапуре в 2018 году) соглашений между США и Северной Кореей, а санкции необходимо сохранить, пока Северная Корея не проведет денуклеаризацию. Вместе с тем и я, и президент Трамп дали оценку подходу президента Путина к Северу”, — сказал японский премьер. Он не привел других подробностей обсуждения с Трампом текущей политики РФ в отношении КНДР.

Абэ в очередной раз выразил готовность провести личную встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном. “Чтобы победить нынешнее недоверие между нашими странами, я должен лично встретиться с председателем Кимом. Я хотел бы встретиться с ним без предварительных условий и провести откровенный разговор”, — добавил глава японского правительства.

Как стало известно ранее, Япония надеется, что Китай усилит собственный контроль над выполнением санкций в отношении КНДР.

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