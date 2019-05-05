Пхеньян подтвердил проведение стрельб из дальнобойных реактивных орудий

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КИЕВ. 5 мая. УНН. Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын руководил учениями оборонительных частей с целью протестировать дальнобойные реактивные орудия и тактическое управляемое оружие. Об этом сообщило в воскресенье Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), передает УНН.

“Товарищ Ким Чен Ын руководил учениями оборонительных частей на переднем и восточном участках фронта по нанесению огневого удара, — отмечает агентство. — Учения проведены с целью оценить и проверить умение (военнослужащих) обращаться с дальнобойными реактивными орудиями крупных калибров и тактическим управляемым оружием, точность выполнения огневых задач и боеспособность вооружения оборонительных частей на переднем и восточном участках фронта”.

Отмечается, что лидер КНДР присутствовал на наблюдательном пункте, где он “ознакомился с планом нанесения средствами огневого поражения различных калибров огневого удара и проверил ход подготовки стрельбы, включая выдвижение на огневую позицию и развертывание дальнобойных реактивных орудий крупных калибров и тактического управляемого оружия”.

“Уважаемый и любимый высший руководитель определил очередь и метод нанесения огневого удара и отдал приказ “Огонь”, — говорится в публикации ЦТАК.

По данным агентства, Ким Чен Ын остался доволен проведением стрельб, назвал внезапно проведенные учения успешными, а также похвалил военнослужащих за то, что “они очень хорошо обращаются с современными дальнобойными реактивными орудиями крупных калибров и тактическим управляемым оружием”. При этом ЦТАК не уточняет место проведения учений, тип использованного оружия и число выпущенных снарядов.

Ким Чен Ын объяснил проведение учений с использованием дальнобойных реактивных орудий и тактического управляемого оружия необходимостью отстаивать политический суверенитет и экономическую самостоятельность республики, сообщило агентство. “Уважаемый и любимый высший руководитель подчеркнул, что все военнослужащие Корейской народной армии должны хранить глубоко в душе железную логику, что лишь могучая сила обеспечивает и гарантирует настоящий мир и безопасность, и поддерживать высшую степень боеготовности, чтобы отстоять политический суверенитет и экономическую самостоятельность от угрозы и агрессии любых сил, чтобы защитить завоевания революции и безопасность народа”, — отметило агентство.

Как стало известно ранее, Сеул сообщил о ракетных пусках КНДР в направлении Японского моря.

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