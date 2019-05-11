Трамп: испытание Пхеньяном ракет малой дальности не подрывает доверие между США и КНДР
Киев • УНН
КИЕВ. 11 мая. УНН. Президент США Дональд Трамп считает, что недавние ракетные испытания в КНДР не являются "подрывом доверия" между политиками. Об этом американский лидер заявил в интервью для издания Politico, передает УНН.
"Они (ракеты - ред) малого радиуса, и я вообще не считаю это подрывом доверия. И, знаете, в какой-то степени я могу. Но в данный момент нет", - сказал Трамп. "Это были ракеты малой дальности и это очень стандартные вещи. Очень стандартные".
При этом Трамп добавил, что в конечном итоге он может потерять веру в дружеские отношения Ким Чен Ыном.
"Я имею в виду, что возможно, что в какой-то момент я это сделаю, но сейчас совсем нет", - сказал американский президент.
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Напомним, 9 мая Северная Корея осуществила запуск ракет в направлении востока. Пуск ракеты стал вторым меньше чем за неделю и прошел на фоне переговоров о ядерном разоружении КНДР.
Проведенный в феврале саммит лидеров двух стран Ким Чен Ына и Дональда Трампа не привел к результатам - аналитики считают, что пусками Пхеньян пытается давить на Вашингтон на переговорах.