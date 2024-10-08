Трамп розкритикував допомогу Україні, порівнюючи з виплатами постраждалим від урагану в США
Київ • УНН
Дональд Трамп розкритикував виділення майже 300 млрд доларів Україні, порівнявши з 750 доларами допомоги американцям після урагану "Хелен". Він наголосив на необхідності більшої уваги до потреб громадян США.
Кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп висловив різку критику виділення майже 300 мільярдів доларів на допомогу Україні. Про це повідомляє Fox News, передає УНН.
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Він порівняв цю суму з лише 750 доларами, які отримують жителі США, постраждалі від урагану "Хелен", для покриття екстрених потреб.
Ми вклали майже 300 мільярдів в Україну, і при цьому вони (адміністрація Джо Байдена) пропонують людям по 750 доларів на екстрені потреби у зв'язку з найсильнішим ураганом, який будь-коли у нас був
Трамп також вказав на проблеми, з якими стикаються люди в Північній Кароліні, заявляючи, що уряд не справляється з наслідками стихійного лиха. Експрезидент акцентував на необхідності більшої уваги до потреб американців у такі складні часи.
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