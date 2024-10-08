Трамп раскритиковал помощь Украине, сравнивая с выплатами пострадавшим от урагана в США
Киев • УНН
Дональд Трамп раскритиковал выделение почти 300 млрд долларов Украине, сравнив с 750 долларами помощи американцам после урагана "Хелен". Он отметил необходимость большего внимания к потребностям граждан США.
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп выразил резкую критику выделения почти 300 миллиардов долларов на помощь Украине. Об этом сообщает Fox News, передает УНН.
Детали
Он сравнил эту сумму с лишь 750 долларами, которые получают жители США, пострадавшие от урагана "Хелен", для покрытия экстренных нужд.
Мы вложили почти 300 миллиардов в Украину, и при этом они (администрация Джо Байдена) предлагают людям по 750 долларов на экстренные нужды в связи с самым сильным ураганом, который когда-либо у нас был
Трамп также указал на проблемы, с которыми сталкиваются люди в Северной Каролине, заявляя, что правительство не справляется с последствиями стихийного бедствия. Экс-президент акцентировал на необходимости большего внимания к потребностям американцев в такие сложные времена.
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