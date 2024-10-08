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Трамп раскритиковал помощь Украине, сравнивая с выплатами пострадавшим от урагана в США

Трамп раскритиковал помощь Украине, сравнивая с выплатами пострадавшим от урагана в США

Киев  •  УНН

8 октября 2024, 01:54  •  981 просмотра

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Дональд Трамп раскритиковал выделение почти 300 млрд долларов Украине, сравнив с 750 долларами помощи американцам после урагана "Хелен". Он отметил необходимость большего внимания к потребностям граждан США.

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп выразил резкую критику выделения почти 300 миллиардов долларов на помощь Украине. Об этом сообщает Fox News, передает УНН.

Детали

Он сравнил эту сумму с лишь 750 долларами, которые получают жители США, пострадавшие от урагана "Хелен", для покрытия экстренных нужд.

Мы вложили почти 300 миллиардов в Украину, и при этом они (администрация Джо Байдена) предлагают людям по 750 долларов на экстренные нужды в связи с самым сильным ураганом, который когда-либо у нас был

- заявил Дональд Трамп.

Трамп также указал на проблемы, с которыми сталкиваются люди в Северной Каролине, заявляя, что правительство не справляется с последствиями стихийного бедствия. Экс-президент акцентировал на необходимости большего внимания к потребностям американцев в такие сложные времена.

Более 600 человек пропали без вести из-за урагана "Хелен" в США1 октября 2024, 06:47 • 11973 просмотра

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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