Догляд на автівкою восени: що потрібно знати
Відзавтра чоловіки віком від 18 до 22 років включно можуть виїжджати за кордон - постанова уряду
Україна готується до осіннього сплеску COVID-19: чи прогнозують у МОЗ локдаун
На Харківщині у рф немає успіхів для просування вглиб України - Демченко
Експерт про справу Магамедрасулова: заяви активістів не можна протиставляти слідству, яке йде в рамках процесуального кодексу
рф уночі атакувала енергетику у шести областях - Міненерго
Як без стресу повернутися до роботи після відпустки: 7 перевірених порад
Cпецпредставник президента США повідомив, чи хоче путін завершити війну в Україні
Уряд дозволив виїзд за кордон чоловікам віком від 18 до 22 років
Магнітні бурі у вересні 2025: дати та поради для метеочутливих
Трамп пригрозив кримінальним переслідуванням фінансисту Джорджу Соросу та його сину

Київ • УНН

 • 24 перегляди

Президент США Дональд Трамп заявив про необхідність звинувачення Джорджа Сороса та його сина за законом RICO. Причиною названо підтримку насильницьких протестів у США.

Трамп пригрозив кримінальним переслідуванням фінансисту Джорджу Соросу та його сину

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що відомий фінансист Джордж Сорос мають відповісти по обвинуваченням по закону RICO за їх підтримку антиурядових протестів. Про це Трамп повідомив у дописі на своїй власній соціальній мережі The Truth Social, пише УНН.

Джорджу Соросу та його чудовому синові, радикально-лівому, слід пред'явити звинувачення у RICO за їхню підтримку насильницьких протестів та багато іншого по всій території Сполучених Штатів Америки

- переконаний Трамп.

Очільник Білого дому також додав, що не дозволить Соросу і його соратникам "розривати Америку" і обізвав їх психопатами.

Ми не дозволимо цим божевільним більше розривати Америку, не даючи їй навіть шансу дихати та бути вільною. Сорос та його група психопатів завдали величезної шкоди нашій країні! Це стосується і його божевільних друзів із Західного узбережжя. Будьте обережні, ми стежимо за вами

- додав Трамп.

Довідково

Закон RICO (від англ. Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act, який дослівно перекладається як "Акт про організації, що знаходяться під впливом рекетирів і корупції") - це федеральний закон Сполучених Штатів. Він передбачає більш серйозну кримінальну відповідальність і дає право подавати цивільні позови у зв'язку зі злочинами, вчиненими у складі діючої кримінальної організації.

Закон RICO фокусується на актах вимагання та інших формах рекету і дозволяє притягнути до відповідальності керівників злочинного угруповання за вчинення злочинів, які вони "замовили" іншим людям або співучасниками яких вони були.

Таким чином, Закон закриває лазівку, що дозволяє комусь, хто, наприклад, організував "замовне" вбивство, уникнути судового розгляду, оскільки він фактично не здійснював злочин особисто.

Доповнення

Президент США Дональд Трамп прокоментував заяву глави мзс росії сергія лаврова, який поставив під сумнів легітимність Президента України Володимира Зеленського, заявивши, що він не має права підписувати будь-які юридичні документи, зазначивши, що "не має значення, що вони кажуть".

Павло Зінченко

ПолітикаНовини Світу
Джордж Сорос
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки