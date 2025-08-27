Трамп пригрозив кримінальним переслідуванням фінансисту Джорджу Соросу та його сину

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що відомий фінансист Джордж Сорос мають відповісти по обвинуваченням по закону RICO за їх підтримку антиурядових протестів. Про це Трамп повідомив у дописі на своїй власній соціальній мережі The Truth Social, пише УНН.

Джорджу Соросу та його чудовому синові, радикально-лівому, слід пред'явити звинувачення у RICO за їхню підтримку насильницьких протестів та багато іншого по всій території Сполучених Штатів Америки - переконаний Трамп.

Очільник Білого дому також додав, що не дозволить Соросу і його соратникам "розривати Америку" і обізвав їх психопатами.

Ми не дозволимо цим божевільним більше розривати Америку, не даючи їй навіть шансу дихати та бути вільною. Сорос та його група психопатів завдали величезної шкоди нашій країні! Це стосується і його божевільних друзів із Західного узбережжя. Будьте обережні, ми стежимо за вами - додав Трамп.

Довідково

Закон RICO (від англ. Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act, який дослівно перекладається як "Акт про організації, що знаходяться під впливом рекетирів і корупції") - це федеральний закон Сполучених Штатів. Він передбачає більш серйозну кримінальну відповідальність і дає право подавати цивільні позови у зв'язку зі злочинами, вчиненими у складі діючої кримінальної організації.

Закон RICO фокусується на актах вимагання та інших формах рекету і дозволяє притягнути до відповідальності керівників злочинного угруповання за вчинення злочинів, які вони "замовили" іншим людям або співучасниками яких вони були.

Таким чином, Закон закриває лазівку, що дозволяє комусь, хто, наприклад, організував "замовне" вбивство, уникнути судового розгляду, оскільки він фактично не здійснював злочин особисто.

Доповнення

