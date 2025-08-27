Трамп пригрозил уголовным преследованием финансисту Джорджу Соросу и его сыну

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что известный финансист Джордж Сорос должен ответить по обвинениям по закону RICO за их поддержку антиправительственных протестов. Об этом Трамп сообщил в сообщении в своей собственной социальной сети The Truth Social, пишет УНН.

Джорджу Соросу и его замечательному сыну, радикально-левому, следует предъявить обвинения в RICO за их поддержку насильственных протестов и многое другое по всей территории Соединенных Штатов Америки - убежден Трамп.

Глава Белого дома также добавил, что не позволит Соросу и его соратникам "разрывать Америку" и обозвал их психопатами.

Мы не позволим этим сумасшедшим больше разрывать Америку, не давая ей даже шанса дышать и быть свободной. Сорос и его группа психопатов нанесли огромный ущерб нашей стране! Это касается и его сумасшедших друзей с Западного побережья. Будьте осторожны, мы следим за вами - добавил Трамп.

Справочно

Закон RICO (от англ. Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act, который дословно переводится как "Акт об организациях, находящихся под влиянием рэкетиров и коррупции") - это федеральный закон Соединенных Штатов. Он предусматривает более серьезную уголовную ответственность и дает право подавать гражданские иски в связи с преступлениями, совершенными в составе действующей криминальной организации.

Закон RICO фокусируется на актах вымогательства и других формах рэкета и позволяет привлечь к ответственности руководителей преступной группировки за совершение преступлений, которые они "заказали" другим людям или соучастниками которых они были.

Таким образом, Закон закрывает лазейку, позволяющую кому-то, кто, например, организовал "заказное" убийство, избежать судебного разбирательства, поскольку он фактически не совершал преступление лично.

Дополнение

Президент США Дональд Трамп прокомментировал заявление главы МИД России Сергея Лаврова, который поставил под сомнение легитимность Президента Украины Владимира Зеленского, заявив, что он не имеет права подписывать какие-либо юридические документы, отметив, что "не имеет значения, что они говорят".