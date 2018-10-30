Трамп планує позбавити права автоматично отримувати громадянство дітей, народжених у США

Трамп заявив, що працює над ідеєю припинити надання громадянства за правом народження і планує продовжити роботу над цим.



"Мені завжди казали, що необхідна конституційна поправка. Уявляєте? Вона не потрібна", - сказав Трамп, заявивши, що зможе втілити свій план за допомогою виконавчого наказу.



"Ми єдина країна в світі, куди людина приїжджає, народжує, і дитина, по суті, є громадянином Сполучених Штатів ... з усіма перевагами цього. Це безглуздо, це смішно, і це повинно закінчитися", - продовжував Трамп.



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"Це в процесі. Це станеться ... за виконавчим наказом", - додав він.



Президент висловив здивування тим, що Axios знав про його секретний план: "Я не думав, що хтось це знав, крім мене, я думав, що я єдиний".



Нагадаємо, на початку року у США представили проект закону, що передбачає скасування "грін-кард".



Як повідомляв УНН, минулого тижня президент США Дональд Трамп поінформував влади Гондурасу, Гватемали і Сальвадору, що припинить виділення фінансової допомоги цим країнам, якщо не буде вжито заходів щодо обмеження нелегальної міграції до США через територію цих держав. 16 жовтня міністерство закордонних справ Гондурасу закликало своїх жителів не брати участь у міграційних караванах, які направляються в сторону Мексики і США.