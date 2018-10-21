Мексика дозволила перейти свій кордон жінкам і дітям з каравану мігрантів

КИЇВ. 21 жовтня. УНН. Мексиканська влада оголосила, що відкриває кордон для жінок і дітей із каравану мігрантів, який організовано рухається у напрямку до південного мексиканського кордону. Про це в суботу повідомляє Agence France-Presse з посиланням на посла Мексики у Гватемалі Луїса Мануеля Лопеса, передає УНН.