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Мексика дозволила перейти свій кордон жінкам і дітям з каравану мігрантів

Мексика дозволила перейти свій кордон жінкам і дітям з каравану мігрантів

Київ • УНН

 • 8846 перегляди

КИЇВ. 21 жовтня. УНН. Мексиканська влада оголосила, що відкриває кордон для жінок і дітей із каравану мігрантів, який організовано рухається у напрямку до південного мексиканського кордону. Про це в суботу повідомляє Agence France-Presse з посиланням на посла Мексики у Гватемалі Луїса Мануеля Лопеса, передає УНН

За його даними, жінки і діти, яким дозволено перейти кордон, будуть зареєстровані мексиканськими міграційними службами, а потім доставлені в центри розміщення.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Караван мігрантів зупинили від прориву кордону дорогою до США

Як раніше інформував УНН, у вівторок президент США Дональд Трамп поінформував влади Гондурасу, Гватемали і Сальвадору, що припинить виділення фінансової допомоги цим країнам, якщо не буде вжито заходів щодо обмеження нелегальної міграції до США через територію цих держав. 16 жовтня міністерство закордонних справ Гондурасу закликало своїх жителів не брати участь у міграційних караванах, які направляються в сторону Мексики і США.

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