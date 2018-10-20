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Караван мігрантів зупинили від прориву кордону дорогою до США

Караван мігрантів зупинили від прориву кордону дорогою до США

Київ • УНН

 • 8753 перегляди

КИЇВ. 20 жовтня. УНН. Тисячі мігрантів з Гондурасу напередодні намагалися прорвати кордон між Гватемалою і Мексикою на шляху до США. Їх зупинила мексиканська поліція, повідомляє УНН з посиланням на DW.

Як зазначив керівник федеральної поліції Мексики, ситуацію на кордоні після певного хаосу вдалося взяти під контроль та уникнути насильства. Місцеві ЗМІ повідомляють, що поліція застосувала сльозогінний газ.

Президент США Дональд Трамп відзначив дії правоохоронців Мексики: "Ми високо цінуємо те, що робить Мексика".

Він додав, що мігранти не перетнуть кордон зі США, а також запевнив, що серед них - багато злочинців. Напередодні проміжних виборів до конгресу США антимігрантська риторика знову стає ключовою в передвиборчій кампанії, відзначає видання.

За оцінками мексиканських посадовців, у каравані мігрантів налічувалося три тисячі осіб. Водночас правоохоронці оцінили, що на кордоні, який в цій частині пролягає річкою Суч'яте, перебувають щонайменше п'ять тисяч мігрантів. Вони зламали загорожу і зібралися на мосту через прикордонну річку. Декільком вдалося прорватися до мексиканського прикордонного міста Сьюдад-Ідальго. За повідомленням правоохоронців, деякі мігранти жбурляли в поліцейських каміння, хтось намагався перетнути кордон вплав.

В операції із затримання мігрантів з Гондурасу на кордоні взяла участь щонайменше тисяча правоохоронців. Мексиканська влада дозволила невеликій кількості людей перетнути кордон. Серед тих, кому дозволили увійти на територію Мексики, жінки і діти, що потребували медичної допомоги.

Нагадаємо, влада Мексики перегляне угоду з безпеки з США.

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