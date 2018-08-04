Влада Мексики перегляне угоду з безпеки з США
Київ • УНН
КИЇВ. 4 серпня. УНН. Адміністрація обраного мексиканського президента Мануеля Лопеса Обрадора має намір переглянути укладені раніше угоди з безпеки з урядом США. Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на Альфонсо Дурасо, який очолить Міністерство громадської безпеки Мексики після інавгурації Обрадора першого грудня, передає УНН.
“Ми переглянемо всі угоди про співпрацю між нашими країнами. Коли прийде час, ми переглянемо такі ініціативи, як план “Меріда”, — зазначив він. Як зазначає Reuters, мексиканський уряд має намір перенаправляти одержувану фінансову допомогу на економічні та соціальні проекти.
План “Меріда”, прийнятий в США в 2007 році, покликаний допомогти владі Мексики поліпшити безпеку кордонів, скоротити число нелегальних мігрантів, зміцнити довіру громадськості до правосуддя і підвищити рівень безпеки в країні. Обсяг фінансової допомоги в рамках цього плану становить 2,9 млрд доларів, уточнює Reuters.
Як повідомляв УНН, переговори щодо перегляду умов Угоди про північноамериканську зону вільної торгівлі (NAFTA) можуть бути завершені вже в серпні. Таку думку висловив у вівторок майбутній президент Мексики Андрес Мануель Лопес Обрадор.