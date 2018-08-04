Власти Мексики пересмотрят соглашение по безопасности с США

“Мы пересмотрим все соглашения о сотрудничестве между нашими странами. Когда придет время, мы пересмотрим такие инициативы, как план “Мерида”, — отметил он. Как отмечает Reuters, мексиканское правительство намерено перенаправить получаемую финансовую помощь на экономические и социальные проекты.

План “Мерида”, принятый в США в 2007 году, призван помочь властям Мексики улучшить безопасность границ, сократить число нелегальных мигрантов, укрепить доверие общественности к правосудию и повысить уровень безопасности в стране. Объем финансовой помощи в рамках этого плана составляет 2,9 млрд долларов, уточняет Reuters.

Как сообщал УНН, переговоры по пересмотру условий Соглашения о североамериканской зоне свободной торговли (NAFTA) могут быть завершены уже в августе. Такое мнение высказал во вторник будущий президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор.