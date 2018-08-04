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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
17:47 • 30908 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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9 марта, 09:44 • 94882 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 121416 просмотра

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Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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Власти Мексики пересмотрят соглашение по безопасности с США

Власти Мексики пересмотрят соглашение по безопасности с США

Киев  •  УНН

 • 8675 просмотра

КИЕВ. 4 августа. УНН. Администрация избранного мексиканского президента Мануэля Лопеса Обрадора намерена пересмотреть заключенные ранее соглашения по безопасности с правительством США. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на Альфонсо Дурасо, который возглавит Министерство общественной безопасности Мексики после инаугурации Обрадора первого декабря, передает УНН.

“Мы пересмотрим все соглашения о сотрудничестве между нашими странами. Когда придет время, мы пересмотрим такие инициативы, как план “Мерида”, — отметил он. Как отмечает Reuters, мексиканское правительство намерено перенаправить получаемую финансовую помощь на экономические и социальные проекты.

План “Мерида”, принятый в США в 2007 году, призван помочь властям Мексики улучшить безопасность границ, сократить число нелегальных мигрантов, укрепить доверие общественности к правосудию и повысить уровень безопасности в стране. Объем финансовой помощи в рамках этого плана составляет 2,9 млрд долларов, уточняет Reuters.

Как сообщал УНН, переговоры по пересмотру условий Соглашения о североамериканской зоне свободной торговли (NAFTA) могут быть завершены уже в августе. Такое мнение высказал во вторник будущий президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор.

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