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США відправлять п'ять тисяч солдатів на кордон із Мексикою

США відправлять п'ять тисяч солдатів на кордон із Мексикою

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Глава Північного командування ЗС США Терренс Джон О’Шогнессі під час брифінгу для журналістів у Пентагоні заявив, що американське Міністерство оборони відправить на американо-мексиканський кордон 5,2 тис. солдатів, щоб запобігти проникненню в країну нелегальних мігрантів, передає УНН із посиланням на Reuters.

“До кінця цього тижня ми направимо понад 5,2 тис. військовослужбовців на південно-західний кордон”, — зазначив він, додавши, що частина з них будуть мати при собі зброю. За його словами, метою цього рішення є “зміцнення пунктів в’їзду” до країни. Генерал підкреслив, що на кордоні вже знаходяться 2 092 бійців Національної гвардії США, і ще 800 “зараз на шляху туди”.

Військовослужбовці будуть надавати підтримку працівникам американської прикордонної служби, зокрема, зводити тимчасові споруди, надавати медичну допомогу.

Представник прикордонної служби Кевін Макалейнан заявив, що кілька днів тому стало відомо, що територією Мексики до кордону США прямує група з приблизно семи тисяч мігрантів із Гондурасу, Сальвадору і Гватемали. “Ми не дозволимо їм нелегально потрапити у країну”, — підкреслив він.

Як раніше інформував УНН, 18 жовтня президент США Дональд Трамп заявив, що звернеться до військових і закриє південний кордон США, якщо мексиканська влада не зупине потік нелегальних іммігрантів із країн Центральної Америки, які прагнуть потрапити до Сполучених Штатів. Він також заявив, що влада Гватемали, Гондурасу і Сальвадора нічого не роблять, щоб запобігти нелегальній імміграції своїх громадян до США.

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