Трамп розповів, скільки військ відправить на кордон із Мексикою

Коли у Трампа запитали, скільки військовослужбовців може бути направлено на кордон з Мексикою, він зауважив, що їх буде “стільки, скільки буде потрібно”.

Також він в черговий раз заявив, що в ситуації з мігрантами винні демократи.

Як раніше інформував УНН, у вівторок президент США Дональд Трамп поінформував влади Гондурасу, Гватемали і Сальвадору, що припинить виділення фінансової допомоги цим країнам, якщо не буде вжито заходів щодо обмеження нелегальної міграції до США через територію цих держав. 16 жовтня міністерство закордонних справ Гондурасу закликало своїх жителів не брати участь у міграційних караванах, які направляються в сторону Мексики і США.