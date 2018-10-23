Трамп рассказал, сколько войск отправит на границу с Мексикой

Когда у Трампа спросили, сколько военнослужащих может быть направлено на границу с Мексикой, он заметил, что их будет “столько, сколько будет нужно”.

Также он в очередной раз заявил, что в ситуации с мигрантами виновны демократы.

Как ранее информировал УНН, во вторник президент США Дональд Трамп проинформировал власти Гондураса, Гватемалы и Сальвадора, что прекратит выделение финансовой помощи этим странам, если не будут приняты меры по ограничению нелегальной миграции в США через территорию этих государств. 16 октября министерство иностранных дел Гондураса призвал своих жителей не участвовать в миграционных караванах, которые направляются в сторону Мексики и США.