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США отправят пять тысяч солдат на границу с Мексикой

США отправят пять тысяч солдат на границу с Мексикой

Киев  •  УНН

 • 7915 просмотра

КИЕВ. 30 октября. УНН. Глава Северного командования ВС США Терренс Джон О’Шонесси во время брифинга для журналистов в Пентагоне заявил, что американское Министерство обороны отправит на американо-мексиканскую границу 5,2 тыс. солдат, чтобы предотвратить проникновение в страну нелегальных мигрантов, передает УНН со ссылкой на Reuters.

“К концу этой недели мы направим более 5,2 тыс. военнослужащих на юго-западную границу”, — отметил он, добавив, что часть из них будут иметь при себе оружие. По его словам, целью этого решения является “укрепление пунктов въезда” в страну. Генерал подчеркнул, что на границе уже находятся 2 092 бойцов Национальной гвардии США, и еще 800 “сейчас на пути туда”.

Военнослужащие будут оказывать поддержку сотрудникам американской пограничной службы, в частности, возводить временные сооружения, оказывать медицинскую помощь.

Представитель пограничной службы Кевин Макалейнан заявил, что несколько дней назад стало известно, что по территории Мексики до границы США направляется группа из примерно семи тысяч мигрантов из Гондураса, Сальвадора и Гватемалы. “Мы не позволим им нелегально попасть в страну”, — подчеркнул он.

Как ранее информировал УНН, 18 октября президент США Дональд Трамп заявил, что обратится к военным и закроет южную границу США, если мексиканские власти не остановят поток нелегальных иммигрантов из стран Центральной Америки, стремятся попасть в Соединенные Штаты. Он также заявил, что власти Гватемалы, Гондураса и Сальвадора ничего не делают, чтобы предотвратить нелегальную иммиграции своих граждан в США.

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