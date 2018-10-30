Трамп планирует лишить права автоматически получать гражданство детей, рожденных в США

Трамп заявил, что работает над идеей прекратить предоставление гражданства по праву рождения и планирует продолжить работу над этим.



"Мне всегда говорили, что необходима конституционная поправка. Представляете? Она не нужна", - сказал Трамп, заявив, что сможет воплотить свой план с помощью исполнительного приказа.



"Мы единственная страна в мире, куда человек приезжает, рождает, и ребенок, по сути, является гражданином Соединенных Штатов ... со всеми преимуществами этого. Это бессмысленно, это смешно, и это должно закончиться", - продолжал Трамп.



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"Это в процессе. Это произойдет ... по исполнительному приказу", - добавил он.



Президент выразил удивление тем, что Axios знал про его секретный план: "Я не думал, что кто-то знал, кроме меня, я думал, что я единственный".



Напомним, в начале года в США представили проект закона, предусматривающий отмену "грин-кард".



Как сообщал УНН, на прошлой неделе президент США Дональд Трамп проинформировал власти Гондураса, Гватемалы и Сальвадора, что прекратит выделение финансовой помощи этим странам, если не будут приняты меры по ограничению нелегальной миграции в США через территорию этих государств. 16 октября министерство иностранных дел Гондураса призвало своих жителей не участвовать в миграционных караванах, которые направляются в сторону Мексики и США.