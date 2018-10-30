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Трамп планирует лишить права автоматически получать гражданство детей, рожденных в США

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 30 октября. УНН. Президент США Дональд Трамп планирует подписать приказ, который избавит права приобретения гражданства детей, родившихся на территории Соединенных Штатов, если их родители не являются гражданами США или являются нелегальными иммигрантами, которые родились на территории страны. Об этом американский лидер заявил в понедельник в интервью изданию Axios передает УНН.

Трамп заявил, что работает над идеей прекратить предоставление гражданства по праву рождения и планирует продолжить работу над этим.

"Мне всегда говорили, что необходима конституционная поправка. Представляете? Она не нужна", - сказал Трамп, заявив, что сможет воплотить свой план с помощью исполнительного приказа.

"Мы единственная страна в мире, куда человек приезжает, рождает, и ребенок, по сути, является гражданином Соединенных Штатов ... со всеми преимуществами этого. Это бессмысленно, это смешно, и это должно закончиться", - продолжал Трамп.

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"Это в процессе. Это произойдет ... по исполнительному приказу", - добавил он.

Президент выразил удивление тем, что Axios знал про его секретный план: "Я не думал, что кто-то знал, кроме меня, я думал, что я единственный".

Напомним, в начале года в США представили проект закона, предусматривающий отмену "грин-кард".

Как сообщал УНН, на прошлой неделе президент США Дональд Трамп проинформировал власти Гондураса, Гватемалы и Сальвадора, что прекратит выделение финансовой помощи этим странам, если не будут приняты меры по ограничению нелегальной миграции в США через территорию этих государств. 16 октября министерство иностранных дел Гондураса призвало своих жителей не участвовать в миграционных караванах, которые направляются в сторону Мексики и США.

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