Трамп назвав свою перемогу на виборах "найгіршим, що могло трапитися з Росією"

“Ось що я вам скажу. Найгірше, що коли-небудь траплялося з Росією, — це моя перемога на виборах”, — заявив Трамп в п’ятницю на мітингу в штаті Північна Кароліна. Трансляцію його виступу вів телеканал C-SPAN.

“Але в той же час порозумітися з Росією, з Китаєм і, чесно кажучи, з Північною Кореєю, Південною Кореєю і Японією, а також всіма іншими, — це хороша, а не погана річ. Ми будемо продовжувати домагатися результатів”, — додав американський лідер.

Трамп також поскаржився на те, що американські ЗМІ необ’єктивно висвітлюють його успіхи в зовнішній політиці. “У нас була чудова зустріч з Володимиром Путіним, — сказав він. — А вони (американські ЗМІ) зображують це настільки негативно, наскільки це можливо. Дуже важливо, щоб ЗМІ правильно висвітлювали те, яких результатів ми досягли”.

Як повідомляв УНН, Трамп не звинувачує себе за дії відправника бомб.