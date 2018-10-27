Трамп назвал свою победу на выборах "худшим, что могло случиться с Россией"
Киев • УНН
КИЕВ. 27 октября. УНН. Президент США Дональд Трамп полагает, что его победа на выборах в 2016 году стала “худшим, что могло случиться с Россией”. При этом глава государства отметил необходимость наладить отношения с РФ, сообщает УНН со ссылкой на С-SPAN.
“Вот что я вам скажу. Хуже всего, что когда-либо случалось с Россией, — это моя победа на выборах”, — заявил Трамп в пятницу на митинге в штате Северная Каролина. Трансляцию его выступления вел телеканал C-SPAN.
“Но в то же время поладить с Россией, с Китаем и, честно говоря, с Северной Кореей, Южной Кореей и Японией, а также всеми остальными, — это хорошая, а не плохая вещь. Мы будем продолжать добиваться результатов”, — добавил американский лидер.
Трамп также посетовал на то, что американские СМИ необъективно освещают его успехи во внешней политике. “У нас была великолепная встреча с Владимиром Путиным, — сказал он. — А они (американские СМИ) изображают это настолько негативно, насколько это возможно. Очень важно, чтобы СМИ правильно освещали то, каких результатов мы добились”.
Как сообщал УНН, Трамп не обвиняет себя за действия отправителя бомб.