Трамп має намір запросити у Конгресу 8,6 млрд доларів на будівництво стіни

ukru
22 березня, 17:51 • 87127 перегляди

Підготувалися до зустрічі в Саудівській Аравії: Зеленський провів засідання військового кабінету в Харкові

22 березня, 16:18 • 128093 перегляди

Без зустрічей віч-на-віч: ЗМІ дізналися, як пройдуть "непрямі переговори" України та рф

22 березня, 15:05 • 106937 перегляди

В Україну можуть відправити контингент під егідою ООН з країн Азії та Південної Америки - ЗМІ

22 березня, 14:14 • 106652 перегляди

Китай розглядає можливість розміщення контингенту в Україні - ЗМІ

22 березня, 11:43 • 96709 перегляди

Охорону кордону України з Румунією та Угорщиною посилили

22 березня, 04:30 • 102851 перегляди

Всесвітній день водних ресурсів, День таксиста, Всесвітній день математики: які свята сьогодні відзначають у світі

21 березня, 18:19 • 152229 перегляди

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

21 березня, 16:46 • 168285 перегляди

У Страсбурзі завершили підготовку документів для створення Спецтрибуналу щодо агресії рф - МЗС

21 березня, 12:30 • 155014 перегляди

В Україні створили держaгентство "ПлейСіті" на заміну ліквідованої КРАІЛ

21 березня, 08:36 • 249810 перегляди

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+13°
6.5 м/с
28 %
757 мм
Мінлива хмарність, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Роковини теракту в "Крокус Сіті Холл": російське слідство визнало, що Україна не причетна

Роковини теракту в "Крокус Сіті Холл": російське слідство визнало, що Україна не причетна

23 березня, 03:11 • 40247 перегляди
Угорщина блокуватиме вступ України до ЄС, поки не буде повернуто права угорської громади на Закарпатті - Сійярто

Угорщина блокуватиме вступ України до ЄС, поки не буде повернуто права угорської громади на Закарпатті - Сійярто

23 березня, 03:29 • 71293 перегляди
Шквальний вітер та похолодання: яким областям не пощастить з погодою сьогодні

Шквальний вітер та похолодання: яким областям не пощастить з погодою сьогодні

23 березня, 04:43 • 25295 перегляди
В IT-системі "Укрзалізниці" технічний збій: онлайн-сервіси не працюють

В IT-системі "Укрзалізниці" технічний збій: онлайн-сервіси не працюють

06:56 • 34920 перегляди
У Києві збільшилась кількість постраждалих від атаки російських дронів

У Києві збільшилась кількість постраждалих від атаки російських дронів

08:31 • 19206 перегляди
Публікації
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 166260 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 249810 перегляди
"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна
Ексклюзив

21 березня, 07:00 • 212359 перегляди
Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

21 березня, 06:24 • 197070 перегляди
Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

21 березня, 05:45 • 163583 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

22 березня, 13:53 • 61576 перегляди
Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

22 березня, 13:21 • 57855 перегляди
Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

22 березня, 10:28 • 73045 перегляди
Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

22 березня, 09:57 • 54248 перегляди
Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

22 березня, 09:42 • 84831 перегляди
Актуальне
Трамп має намір запросити у Конгресу 8,6 млрд доларів на будівництво стіни

Трамп має намір запросити у Конгресу 8,6 млрд доларів на будівництво стіни

Київ • УНН

 • 8690 перегляди

КИЇВ. 11 березня. УНН. Адміністрація президента США Дональда Трампа намір включити до бюджетного запиту на 2020 фінансовий рік (почнеться 1 жовтня 2019 роки) додаткові 8,6 млрд доларів на зведення стіни на американо-мексиканському кордоні. Про це повідомила в неділю з посиланням на джерела газета The Washington Post, передає УНН.

Як зазначається у виданні, проект бюджету буде поширений вже в понеділок. В ньому буде фігурувати запит на надання 5 млрд доларів міністерству внутрішньої безпеки на зведення нових ділянок фізичного бар’єру, а також ще 3,6 млрд доларів міністерству оборони, які також підуть на ці цілі. Подробиці на цей рахунок поки не повідомляються, проте вочевидь, що даний крок спровокує нову сутичку Білого дому та республіканців у Конгресі з представниками Демократичної партії, які виступають категорично проти будівництва стіни.

Нагадаємо, Дональд Трамп 15 лютого підписав декларацію про введення режиму НС на південному кордоні країни, що дозволяє отримати близько 8 млрд доларів на зведення значної частини фізичного бар’єру на південному кордоні і ремонт вже існуючих ділянок бар’єру. В адміністрації вважають, що це допоможе владі припиняти нелегальну імміграцію та контрабанду наркотиків.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Трамп зробить запит у Конгрес для збільшення витрат NASA на освоєння Місяця на 500 млн доларів

Минулого тижня Палата представників, яка в даний час контролюється опозиційною Демократичною партією, проголосувала за прийняття резолюції, яка забороняє президенту Трампу брати кошти на будівництво стіни з інших фондів у зв’язку з введенням режиму надзвичайного стану на кордоні з Мексикою.

Якщо верхня палата Конгресу прийме резолюцію, то вона потрапить на стіл господаря Білого дому, який вже заявив, що накладе на неї вето. Для його подолання потрібно дві третини голосів як в нижній, так і у верхній палаті Конгресу, однак вже відомо, що стільки голосів документ не набере навіть в Палаті представників.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Ліміт бюджету Пентагону у 2020 році може вирости до 750 млрд доларів

Як повідомляв УНН, у США 16 штатів подали в суд на Трампа через введення НС.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ПолітикаНовини Світу

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$246.11
Brent
$72.17
Bitcoin
$84,325.60
S&P 500
$5,648.07
Газ TTF
$42.61
Золото
$3,021.40
Ethereum
$2,014.24