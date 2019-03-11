Трамп має намір запросити у Конгресу 8,6 млрд доларів на будівництво стіни
Київ • УНН
КИЇВ. 11 березня. УНН. Адміністрація президента США Дональда Трампа намір включити до бюджетного запиту на 2020 фінансовий рік (почнеться 1 жовтня 2019 роки) додаткові 8,6 млрд доларів на зведення стіни на американо-мексиканському кордоні. Про це повідомила в неділю з посиланням на джерела газета The Washington Post, передає УНН.
Як зазначається у виданні, проект бюджету буде поширений вже в понеділок. В ньому буде фігурувати запит на надання 5 млрд доларів міністерству внутрішньої безпеки на зведення нових ділянок фізичного бар’єру, а також ще 3,6 млрд доларів міністерству оборони, які також підуть на ці цілі. Подробиці на цей рахунок поки не повідомляються, проте вочевидь, що даний крок спровокує нову сутичку Білого дому та республіканців у Конгресі з представниками Демократичної партії, які виступають категорично проти будівництва стіни.
Нагадаємо, Дональд Трамп 15 лютого підписав декларацію про введення режиму НС на південному кордоні країни, що дозволяє отримати близько 8 млрд доларів на зведення значної частини фізичного бар’єру на південному кордоні і ремонт вже існуючих ділянок бар’єру. В адміністрації вважають, що це допоможе владі припиняти нелегальну імміграцію та контрабанду наркотиків.
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Минулого тижня Палата представників, яка в даний час контролюється опозиційною Демократичною партією, проголосувала за прийняття резолюції, яка забороняє президенту Трампу брати кошти на будівництво стіни з інших фондів у зв’язку з введенням режиму надзвичайного стану на кордоні з Мексикою.
Якщо верхня палата Конгресу прийме резолюцію, то вона потрапить на стіл господаря Білого дому, який вже заявив, що накладе на неї вето. Для його подолання потрібно дві третини голосів як в нижній, так і у верхній палаті Конгресу, однак вже відомо, що стільки голосів документ не набере навіть в Палаті представників.
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Як повідомляв УНН, у США 16 штатів подали в суд на Трампа через введення НС.