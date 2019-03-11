Трамп має намір запросити у Конгресу 8,6 млрд доларів на будівництво стіни

КИЇВ. 11 березня. УНН. Адміністрація президента США Дональда Трампа намір включити до бюджетного запиту на 2020 фінансовий рік (почнеться 1 жовтня 2019 роки) додаткові 8,6 млрд доларів на зведення стіни на американо-мексиканському кордоні. Про це повідомила в неділю з посиланням на джерела газета The Washington Post, передає УНН.