Ліміт бюджету Пентагону у 2020 році може вирости до 750 млрд доларів
Київ • УНН
КИЇВ. 9 березня. УНН. Президент США Дональд Трамп запитає у Конгресу 750 млрд доларів на військові витрати в 2020-му фінансовому році, який почнеться 1 жовтня 2019 року. Про це повідомив в п’ятницю інформаційний портал Axios з посиланням на джерела в вашингтонської адміністрації, передає УНН.
За їхніми відомостями, Білий дом 11 березня опублікує бюджетний запит, в якому запропонує Конгресу виділити на військові витрати країни на 2020 фінансовий рік 750 млрд доларів. При цьому 576 млрд доларів адміністрація попросить направити на базові витрати Пентагону, а значну частину суми, що залишилася — на закордонні операції. На 2019 фінансовий рік законодавці раніше виділили 716 млрд доларів. При цьому в минулому році на базові витрати Трамп просив виділити 629 млрд, а 71 млрд — на закордонні операції.
Як повідомив в середу журнал Foreign Policy, в документі адміністрація також попросить у законодавців виділити Агентству по ПРО 9,4 млрд доларів у порівнянні з 9,9 млрд доларів в минулому році. При цьому зросте запит на виділення коштів на дослідження і розробку гіперзвукового зброї.
Президентський проект бюджету є спрямований Конгресу запит, в якому йдеться про пріоритети нинішньої адміністрації. Законодавці Палати представників і Сенату Конгресу самі розробляють і затверджують урядові витрати, після чого підсумковий документ підписує або відхиляє глава держави. На думку Axios, контролюючі нижню палату законодавчого органу демократи підданий критиці пропозицію адміністрації підвищити військові витрати.
13 серпня минулого року Трамп підписав оборонний бюджет обсягом 716 млрд на 2019 фінансовий рік, що приблизно на 82 млрд доларів більше, ніж в 2018 фінансовому році.
Як повідомляв УНН, співробітники міністерства оборони США (Пентагон) розглядають питання про те, чи слід позбавити главу компанії SpaceX Ілона Маска допуску до секретної інформації.