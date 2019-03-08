Ліміт бюджету Пентагону у 2020 році може вирости до 750 млрд доларів

КИЇВ. 9 березня. УНН. Президент США Дональд Трамп запитає у Конгресу 750 млрд доларів на військові витрати в 2020-му фінансовому році, який почнеться 1 жовтня 2019 року. Про це повідомив в п’ятницю інформаційний портал Axios з посиланням на джерела в вашингтонської адміністрації, передає УНН.