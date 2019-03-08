Лимит бюджета Пентагона в 2020 году может вырасти до 750 млрд долларов

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 9 марта. УНН. Президент США Дональд Трамп спросит у Конгресса 750 млрд долларов на военные расходы в 2020 финансовом году, который начнется 1 октября 2019 года. Об этом сообщил в пятницу информационный портал Axios со ссылкой на источники в вашингтонской администрации, передает УНН.

По их сведениям, Белый дом 11 марта опубликует бюджетный запрос, в котором предложит Конгрессу выделить на военные расходы страны на 2020 финансовый год 750 млрд долларов. При этом 576 млрд долларов администрация попросит направить на базовые расходы Пентагона, а значительную часть оставшейся суммы - на зарубежные операции. На 2019 финансовый год законодатели ранее выделили 716 млрд долларов. При этом в прошлом году на базовые расходы Трамп просил выделить 629 млрд, а 71 млрд - на зарубежные операции.

Как сообщил в среду журнал Foreign Policy, в документе администрация также попросит у законодателей выделить Агентству по ПРО 9,4 млрд долларов по сравнению с 9,9 млрд долларов в прошлом году. При этом возрастет запрос на выделение средств на исследования и разработку гиперзвукового оружия.

Президентский проект бюджета является направлен Конгресса запрос, в котором говорится о приоритетах нынешней администрации. Законодатели Палаты представителей и Сената Конгресса сами разрабатывают и утверждают правительственные расходы, после чего итоговый документ подписывает или отклоняет глава государства. По мнению Axios, контролирующие нижнюю палату законодательного органа демократы подвергнут критике предложение администрации повысить военные расходы.

13 августа прошлого года Трамп подписал оборонный бюджет объемом 716 млрд на 2019 финансовый год, что примерно на 82 млрд долларов больше, чем в 2018 финансовом году.

Как сообщал УНН, сотрудники министерства обороны США (Пентагон) рассматривают вопрос о том, следует ли лишить главу компании SpaceX Илона Маска допуска к секретной информации.

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