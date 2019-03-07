Пентагон розглядає питання про позбавлення Ілона Маска доступу до секретних даних
Київ • УНН
КИЇВ. 7 березня. УНН. Співробітники міністерства оборони США розглядають питання про те, чи слід позбавити главу компанії SpaceX Ілона Маска допуску до секретної інформації. Про це повідомило в четвер агентство Bloomberg, передає УНН.
За словами його джерел, в Пентагоні пішли на це через те, що Маск у 2018 році під час інтерв'ю для одного з інтернет-шоу, імовірно, курив марихуану. SpaceX раніше здійснювала запуски у космос супутників для потреб Пентагону.
У листопаді 2018 року стало відомо, що Національне управління США з аеронавтики і дослідженню космічного простору планує провести перевірку в SpaceX через зазначеного інтерв'ю Маска.
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Як повідомляв УНН, Ілона Маска можуть звинуватити в неповазі до суду.