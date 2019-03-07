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7 марта, 15:45 • 118833 просмотра

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 119341 просмотра

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 149553 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

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7 марта, 06:35 • 116536 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141072 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

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Пентагон рассматривает вопрос о лишении Илона Маска доступа к секретным данным

Пентагон рассматривает вопрос о лишении Илона Маска доступа к секретным данным

Киев  •  УНН

 • 27296 просмотра

КИЕВ. 7 марта. УНН. Сотрудники министерства обороны США рассматривают вопрос о том, следует ли лишить главу компании SpaceX Илона Маска допуска к секретной информации. Об этом сообщило в четверг агентство Bloomberg, передает УНН.

По словам его источников, в Пентагоне пошли на эти меры из-за того, что Маск в 2018 году во время интервью для одного из интернет-шоу, вероятно, курил марихуану. SpaceX ранее осуществляла запуски в космос спутников для нужд Пентагона.

В ноябре 2018 года стал известно, что Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства планирует провести проверку в SpaceX через указанного интервью Маска.

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Как сообщал УНН, Илона Маска могут обвинить в неуважении к суду.

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