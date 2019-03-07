Пентагон рассматривает вопрос о лишении Илона Маска доступа к секретным данным
Киев • УНН
КИЕВ. 7 марта. УНН. Сотрудники министерства обороны США рассматривают вопрос о том, следует ли лишить главу компании SpaceX Илона Маска допуска к секретной информации. Об этом сообщило в четверг агентство Bloomberg, передает УНН.
По словам его источников, в Пентагоне пошли на эти меры из-за того, что Маск в 2018 году во время интервью для одного из интернет-шоу, вероятно, курил марихуану. SpaceX ранее осуществляла запуски в космос спутников для нужд Пентагона.
В ноябре 2018 года стал известно, что Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства планирует провести проверку в SpaceX через указанного интервью Маска.
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Как сообщал УНН, Илона Маска могут обвинить в неуважении к суду.