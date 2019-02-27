Ілона Маска можуть звинуватити в неповазі до суду

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КИЇВ. 27 лютого. УНН. Федеральний суддя в Нью-Йорку розпорядилася, щоб глава Tesla Ілон Маск пояснив, чому він проігнорував угоду з Комісією з цінних паперів і бірж США. Про це пише Business Insider, передає УНН.

Зазначається, що згідно з угодою, Маску заборонено публічно коментувати діяльність компанії без схвалення з боку юристів.

У понеділок, 25 лютого, представники відомства звернулися до суду з вимогою визнати дії Маска неповагою до суду.

У комісії виявилися незадоволені твітами Маска про плани виробництва автомобілів на 2019 рік. У 2018 році Маск погодився не робити публічних заяв про фінансову діяльність компанії без попереднього узгодження з керівництвом Tesla.

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Як повідомляв УНН, раніше, у вересні минулого року, керівник компанії Tesla Ілон Маск назвав необгрунтованим позов, в якому федеральна Комісія з цінних паперів і бірж США звинуватила його в підробці і шахрайстві. Після цього, підприємець Ілон Маск досяг домовленості з федеральної Комісією з цінних паперів та бірж США про врегулювання її претензій, бізнесмен виплатить 20 млн доларів, а також заявив, що піде з поста голови ради директорів американського автовиробника Tesla.

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