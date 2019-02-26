У США Ілона Маска звинуватили в порушенні досудової угоди

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КИЇВ. 26 лютого. УНН. Федеральна Комісія з цінних паперів і бірж США попросила суд в Нью-Йорку визнати, що глава компанії Tesla Ілон Маск порушив домовленості, досягнуті раніше з даними регулюючим органом. Про це інформував у понеділок телеканал CNBC, передає УНН.

Претензії комісії стосуються повідомлення, яке Маск розмістив в Twitter 19 лютого. Бізнесмен зазначив, що “в 2011 році Tesla випустила нуль автомобілів, але в 2019 році виробить близько 500 тисяч”. Представники регулятора звернули увагу на те, що, згідно з наявною домовленості, Маск повинен узгоджувати свої публічні заяви у соцмережах з іншими представниками керівництва компанії, що стосуються Tesla.

У поданому регулятором клопотанні підкреслюється, що Маск “знову опублікував важливу інформацію про Tesla, яка не відповідає дійсності”. Комісія підкреслила, що у підприємця понад 24 млн передплатників в Twitter, в тому числі журналісти, і з представленими їм даними може ознайомитися кожен користувач інтернету. У клопотанні зазначається, що представники регулятора звернулися в Tesla і з’ясували, що повідомлення Маска в Twitter “переглядають після публікації”, проте не до неї.

У жовтні 2018 року суд в Нью-Йорку затвердив угоду між Tesla та комісією, що стосується претензій останньої через заяви Маска про наявність нібито достатніх коштів для викупу акцій компанії. Згідно з умовами домовленості, досягнутої в кінці вересня, Маск був зобов’язаний виплатити 20 млн доларів регулятору і піти з поста голови ради директорів не менше ніж на три роки, але при збереженні посади керівника Tesla.

Після повідомлення про нові претензії регулятора акції Tesla на електронних торгах в США після офіційного завершення сесії знизилися в ціні приблизно на 5,4%.

Як повідомляв УНН, раніше, у вересні минулого року, керівник компанії Tesla Ілон Маск назвав необгрунтованим позов, в якому федеральна Комісія з цінних паперів і бірж США звинуватила його в підробці і шахрайстві. Після цього, підприємець Ілон Маск досяг домовленості з федеральної Комісією з цінних паперів та бірж США про врегулювання її претензій, бізнесмен виплатить 20 млн доларів, а також заявив, що піде з поста голови ради директорів американського автовиробника Tesla.

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