В США Илона Маска обвинили в нарушении досудебного соглашения

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КИЕВ. 26 февраля. УНН. Федеральная Комиссия по ценным бумагам и биржам США попросила суд в Нью-Йорке признать, что глава компании Tesla Маск нарушил договоренности, достигнутые ранее данным регулирующим органом. Об этом информировал в понедельник телеканал CNBC, передает УНН.

Претензии комиссии касаются сообщения, которое Маск разместил в Twitter 19 февраля. Бизнесмен отметил, что "в 2011 году Tesla выпустила ноль автомобилей, но в 2019 году произведет около 500 тысяч".

Представители регулятора обратили внимание на то, что, согласно имеющимся договоренностям, Маск должен согласовывать свои публичные заявления в соцсетях с другими представителями руководства компании, касающиеся Tesla.

В поданном регулятороми ходатайстве подчеркивается, что Маск "вновь опубликовал важную информацию о Tesla, которая не соответствует действительности". Комиссия подчеркнула, что у предпринимателя более 24 млн подписчиков в Twitter, в том числе журналисты, и с представленными им данными может ознакомиться каждый пользователь интернета. В ходатайстве отмечается, что представители регулятора обратились в Tesla и выяснили, что сообщение Маска в Twitter "просматривают после публикации", однако не до нее.

В октябре 2018 суд в Нью-Йорке утвердил соглашение между Tesla и комиссией, касается претензий последней из заявления Маска о наличии якобы достаточных средств для выкупа акций компании. По условиям договоренности, достигнутой в конце сентября, Маск был обязан выплатить 20 млн долларов регулятору и уйти с поста председателя совета директоров не менее чем на три года, но при сохранении должности руководителя Tesla.

После сообщения о новых претензиях регулятора акции Tesla на электронных торгах в США после официального завершения сессии снизились в цене примерно на 5,4%.

Как сообщал УНН, ранее, в сентябре прошлого года, руководитель компании Tesla Маск назвал необоснованным иск, в котором федеральная Комиссия по ценным бумагам и биржам США обвинила его в подделке и мошенничестве. После этого, предприниматель Маск достиг договоренности с федеральной Комиссией по ценным бумагам и биржам США об урегулировании ее претензий, бизнесмен выплатит 20 млн долларов, а также заявил, что уйдет с поста председателя совета директоров американского автопроизводителя Tesla.

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