Илона Маска могут обвинить в неуважении к суду
Киев • УНН
КИЕВ. 27 февраля. УНН. Федеральный судья в Нью-Йорке распорядилась, чтобы глава Tesla Маск объяснил, почему он проигнорировал соглашение с Комиссией по ценным бумагам и биржам США. Об этом пишет Business Insider, передает УНН.
Отмечается, что согласно договору, Маску запрещено публично комментировать деятельность компании без одобрения со стороны юристов.
В понедельник, 25 февраля, представители ведомства обратились в суд с требованием признать действия Маска неуважением к суду.
В комиссии оказались недовольны твитами Маска о планах производства автомобилей на 2019 год. В 2018 году Маск согласился не делать публичных заявлений о финансовой деятельности компании без предварительного согласования с руководством Tesla.
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Как сообщал УНН, ранее, в сентябре прошлого года, руководитель компании Tesla Маск назвал необоснованным иск, в котором федеральная Комиссия по ценным бумагам и биржам США обвинила его в подделке и мошенничестве. После этого, предприниматель Маск достиг договоренности с федеральной Комиссией по ценным бумагам и биржам США об урегулировании ее претензий, бизнесмен выплатит 20 млн долларов, а также заявил, что уйдет с поста председателя совета директоров американского автопроизводителя Tesla.