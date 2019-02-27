Илона Маска могут обвинить в неуважении к суду

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
13:20 • 5900 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
10:25 • 32755 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 118444 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 121580 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 123818 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 122211 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 153929 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117305 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141254 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145167 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Илона Маска могут обвинить в неуважении к суду

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 27 февраля. УНН. Федеральный судья в Нью-Йорке распорядилась, чтобы глава Tesla Маск объяснил, почему он проигнорировал соглашение с Комиссией по ценным бумагам и биржам США. Об этом пишет Business Insider, передает УНН.

Отмечается, что согласно договору, Маску запрещено публично комментировать деятельность компании без одобрения со стороны юристов.

В понедельник, 25 февраля, представители ведомства обратились в суд с требованием признать действия Маска неуважением к суду.

В комиссии оказались недовольны твитами Маска о планах производства автомобилей на 2019 год. В 2018 году Маск согласился не делать публичных заявлений о финансовой деятельности компании без предварительного согласования с руководством Tesla.

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Как сообщал УНН, ранее, в сентябре прошлого года, руководитель компании Tesla Маск назвал необоснованным иск, в котором федеральная Комиссия по ценным бумагам и биржам США обвинила его в подделке и мошенничестве. После этого, предприниматель Маск достиг договоренности с федеральной Комиссией по ценным бумагам и биржам США об урегулировании ее претензий, бизнесмен выплатит 20 млн долларов, а также заявил, что уйдет с поста председателя совета директоров американского автопроизводителя Tesla.

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