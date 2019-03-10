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Трамп зробить запит у Конгрес для збільшення витрат NASA на освоєння Місяця на 500 млн доларів

Трамп зробить запит у Конгрес для збільшення витрат NASA на освоєння Місяця на 500 млн доларів

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 березня. УНН. Президент США Дональд Трамп планує запитати у Конгреса збільшити витрати NASA на освоєння Місяця на 500 млн доларів в 2020 фінансовому році, який почнеться 1 жовтня 2019 року. Про це повідомила в суботу газета The Wall Street Journal з посиланням на джерела, передає УНН.

Співрозмовники видання пояснили це необхідністю прискорення співпраці між державою і космічною галуззю в розробці і запуску спускаються модулів для природного супутника Землі.

В цілому адміністрація президента США має намір добитися від Конгресу виділення 21 млрд доларів на всі програми Національного управління з аеронавтики і дослідженню космічного простору. Це приблизно на 2% менше, ніж NASA отримало в поточному фінансовому році, але на 5% (або 1,1 млрд доларів) більше, ніж космічне відомство просило в минулому році, уточнило видання.

За даними на сайті NASA, відомство просило 820,8 мільйонів доларів на програми освоєння Місяця в 2018 фінансовому році, планував запросити на 2019 фінансовий рік більше 1 млрд доларів, а в 2020 фінансовому році - 912,7 млн доларів.

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Головним пріоритетом цієї програми є створення навколомісячної станції Lunar Gateway. У лютому директор NASA Джим Брайденстайн на круглому столі в штаб-квартирі організації у Вашингтоні повідомив про те, що американський проект освоєння Місяця буде включати в себе не тільки Lunar Gateway, але цілу інфраструктуру, яка б пов'язала Землю з її природним супутником, аж до населених модулів на поверхні Місяця. При цьому участь в цьому проекті, за його словами, буде відкрито для всіх зацікавлених міжнародних партнерів.

За даними газети, Білий дом 11 березня опублікує проект бюджету, який представляє собою адресований Конгресу запит з викладом пріоритетів нинішньої адміністрації. Законодавці Палати представників і Сенату Конгресу самі розробляють і затверджують урядові витрати, після чого підсумковий документ підписує або відхиляє глава держави.

Як повідомляв УНН, Президент США Дональд Трамп запросить у Конгреса 750 млрд доларів на військові витрати в 2020-му фінансовому році, який почнеться 1 жовтня 2019 року.

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