Трамп зробить запит у Конгрес для збільшення витрат NASA на освоєння Місяця на 500 млн доларів

КИЇВ. 10 березня. УНН. Президент США Дональд Трамп планує запитати у Конгреса збільшити витрати NASA на освоєння Місяця на 500 млн доларів в 2020 фінансовому році, який почнеться 1 жовтня 2019 року. Про це повідомила в суботу газета The Wall Street Journal з посиланням на джерела, передає УНН.