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США перенесли запуск секретного супутника ВПС

США перенесли запуск секретного супутника ВПС

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 березня. УНН. Запуск ракети-носія Delta IV з секретним супутником ВПС США Wideband Global SATCOM відкладений на два дні - до 15 березня. Про це повідомила в суботу на сайті компанія United Launch Alliance (ULA), передає УНН.

“Запуск Delta IV United Launch Alliance з WGS-10 на борту, який здійснюється в інтересах ВПС США, відкладений з метою виявлення неполадок і усунення деяких позаштатних показників. Стан носія і апарату стабільне, всі бортові системи працюють в штатному режимі і готові до переходу до заключного етапу (підготовки до пуску). Запуск намічений на п’ятницю — 15 березень 2019 року — на 18:56 за часом Східного узбережжя США (0:56 за київським часом, 16 березня)”, — уточнила компанія.

За її даними, це буде 39-й за рахунком пуск Delta IV з 2002 року і восьмий політ цього носія в конфігурації Medium+.

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Довідка УНН: ULA була заснована в 2006 році. Її штаб-квартира розташована в місті Сентенніал (штат Колорадо). Компанія є спільним підприємством американських авіабудівних корпорацій Boeing і Lockheed Martin.

Як повідомляв УНН, Пентагон розглядає питання про позбавлення Ілона Маска доступу до секретних даних.

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