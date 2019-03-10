США перенесли запуск секретного спутника ВВС

"Запуск Delta IV United Launch Alliance с WGS-10 на борту, осуществляется в интересах ВВС США, отложенный с целью выявления неполадок и устранения некоторых внештатных показателей. Состояние носителя и аппарата стабильное, все бортовые системы работают в штатном режиме и готовы к переходу к заключительному этапу (подготовки к пуску). Запуск намечен на пятницу - 15 марта 2019 года - на 18:56 по времени Восточного побережья США (0:56 по киевскому времени, 16 марта)", - уточнила компания.

По ее данным, это будет 39-й по счету пуск Delta IV с 2002 года и восьмой полет этого носителя в конфигурации Medium+.

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Справка УНН: ULA была основана в 2006 году. Ее штаб-квартира находится в городе Сентенниал (штат Колорадо). Компания является совместным предприятием американских авиастроительных корпораций Boeing и Lockheed Martin.

Как сообщал УНН, Пентагон рассматривает вопрос о лишении Илона Маска доступа к секретным данным.