Трамп запросит у Конгресса увеличить расходы NASA на освоение Луны на 500 млн долларов

Собеседники издания объяснили это необходимостью ускорения сотрудничества между государством и космической отраслью в разработке и запуске спускающихся модулей для естественного спутника Земли.

В целом администрация президента США намерена добиться от Конгресса выделения 21 млрд долларов на все программы Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства. Это примерно на 2% меньше, чем NASA получило в текущем финансовом году, но на 5% (или 1,1 млрд долларов) больше, чем космическое ведомство просило в прошлом году, уточнил издание.

По данным на сайте NASA, ведомство просило 820,8 млн долларов на программы освоения Луны в 2018 финансовом году, планировал попорсить на 2019 финансовый год более 1 млрд долларов, а в 2020 финансовом году - 912,7 млн долларов.

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Главным приоритетом этой программы является создание окололунной станции Lunar Gateway. В феврале директор NASA Джим Брайденстайн на круглом столе в штаб-квартире организации в Вашингтоне сообщил о том, что американский проект освоения Луны будет включать в себя не только Lunar Gateway, но целую инфраструктуру, связывающую Землю с ее естественным спутником, вплоть в населенных модулей на поверхности Луны. При этом участие в этом проекте, по его словам, будет открыт для всех заинтересованных международных партнеров.

По данным газеты, Белый дом 11 марта опубликует проект бюджета, который представляет собой адресованное Конгресса запрос с изложением приоритетов нынешней администрации. Законодатели Палаты представителей и Сената Конгресса сами разрабатывают и утверждают правительственные расходы, после чего итоговый документ подписывает или отклоняет глава государства.

Как сообщал УНН, Президент США Дональд Трамп пригласит в Конгресса 750 млрд долларов на военные расходы в 2020 финансовом году, который начнется 1 октября 2019 года.