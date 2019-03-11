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Трамп намерен запросить у Конгресса 8,6 млрд долларов на строительство стены

Трамп намерен запросить у Конгресса 8,6 млрд долларов на строительство стены

Киев  •  УНН

 • 8689 просмотра

КИЕВ. 11 марта. УНН. Администрация президента США Дональда Трампа намерена включить в бюджетный запрос на 2020 финансовый год (который начнется 1 октября 2019 годы) дополнительные 8,6 млрд долларов на строительство стены на американо-мексиканской границе. Об этом сообщила в воскресенье со ссылкой на источники газета The Washington Post, передает УНН.

Как отмечается в издании, проект бюджета будет распространен уже в понедельник. В нем будет фигурировать запрос на предоставление 5 млрд долларов министерству внутренней безопасности на возведение новых участков физического барьера, а также еще 3,6 млрд долларов министерству обороны, которые также пойдут на эти цели. Подробности на этот счет пока не сообщаются, однако очевидно, что данный шаг спровоцирует новую схватку Белого дома и республиканцев в Конгрессе с представителями Демократической партии, выступают категорически против строительства стены.

Напомним, Дональд Трамп 15 февраля подписал декларацию о введении режима ЧС на южной границе страны, что позволяет ему получить около 8 млрд долларов на строительство значительной части физического барьера на южной границе и ремонт уже существующих участков барьера. В администрации считают, что это поможет власти прекращать нелегальную иммиграцию и контрабанду наркотиков.

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На прошлой неделе Палата представителей, которая в настоящее время контролируется оппозиционной Демократической партией, проголосовала за принятие резолюции, запрещающей президенту Трампу брать средства на строительство стены из других фондов в связи с введением режима чрезвычайного положения на границе с Мексикой.

Если верхняя палата Конгресса примет резолюцию, то она попадет на стол хозяина Белого дома, который уже заявил, что наложит на нее вето. Для его преодоления требуется две трети голосов как в нижней, так и в верхней палате Конгресса, однако уже известно, что столько голосов документ не наберет даже в Палате представителей.

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Как сообщал УНН, в США 16 штатов подали в суд на Трампа из-за введения ЧП.

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