Трамп думав, що зупинити війну рф проти України буде найпростішим завданням
Київ • УНН
Дональд Трамп заявив, що зупинити війну росії проти України буде найпростішим завданням, оскільки він має гарні стосунки з путіним. Він також згадав про знищення ядерних надій Ірану, повністю знищивши їх збагачений уран.
Президент США Дональд Трамп вважає, що зупинити війну росії проти України буде найпростішим завданням. Про це він сказав під час виступу на вечері засновників Американського інституту Cornerstone, та додав, що "але ми впораємося так чи інакше", передає УНН.
Деталі
Мені сказали: зупиниш росію та Україну, отримаєш Нобелівську премію, я відповів: я зупинив сім воєн. Це одна війна і вона велика. Але насправді я думав, що це буде найлегше, тому що в мене гарні стосунки з президентом путіним. Він розчарував мене...Я гадав, що це буде найпростіше, але ми впораємося так чи інакше. Але я також ядерні надії Ірану повністю знищивши їх збагачений уран
Доповнення
Трамп заявляв, що думав, що у нього добрі стосунки з російським диктатором володимиром путіним, але путін його підвів.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що зустрінеться зі своїм американським колегою Дональдом Трампом у кулуарах Генеральної Асамблеї Організації Об'єднаних Націй наступного тижня.
Зеленський зазначав, що зустрінеться з Трампом наступного тижня, щоб спробувати переконати адміністрацію США приєднатися до системи гарантій безпеки, яку підтримує Україна та її європейські союзники.