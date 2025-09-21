$41.250.00
День миру у світі та Україні: які кроки були зроблені за рік для настання миру
20 вересня, 15:23 • 24281 перегляди
Зеленський заявив, що підписав три пакети санкцій: на кого вони спрямовані
20 вересня, 13:11 • 40474 перегляди
"Перекрили крани": українські безпілотники зупинили роботу низки нафтоперекачувальних станцій у рф
20 вересня, 10:19 • 39777 перегляди
Зеленський підтвердив, що зустрінеться з Трампом наступного тижня
20 вересня, 08:41 • 57433 перегляди
Сонячне затемнення 21 вересня: питання та відповіді й прогноз для всіх знаків Зодіаку
20 вересня, 04:00 • 70546 перегляди
Всесвітній день прибирання: як з’явилася традиція глобального очищення планетиPhoto
19 вересня, 18:48 • 58376 перегляди
ЗСУ просунулися на Донеччині на 3-7 км у глибину оборони противника та звільнили сім населених пунктів - Сирський
19 вересня, 17:23 • 54477 перегляди
Зеленський підписав указ про створення Офісу військового омбудсмана: хто очолив нову структуру
Ексклюзив
19 вересня, 16:30 • 47808 перегляди
В Українському центрі оцінювання розвіяли міфи навколо повернення ДПА для учнів 4 класів
19 вересня, 16:00 • 61847 перегляди
П’ять захоплюючих серіалів-бойовиків: що подивитись вересневими вихіднимиVideo
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

День миру у світі та Україні: які кроки були зроблені за рік для настання миру
Трамп думав, що зупинити війну рф проти України буде найпростішим завданням

Київ • УНН

 • 192 перегляди

Дональд Трамп заявив, що зупинити війну росії проти України буде найпростішим завданням, оскільки він має гарні стосунки з путіним. Він також згадав про знищення ядерних надій Ірану, повністю знищивши їх збагачений уран.

Президент США Дональд Трамп вважає, що зупинити війну росії проти України буде найпростішим завданням. Про це він сказав під час виступу на вечері засновників Американського інституту Cornerstone, та додав, що "але ми впораємося так чи інакше", передає УНН.

Деталі

Мені сказали: зупиниш росію та Україну, отримаєш Нобелівську премію,  я відповів: я зупинив сім воєн. Це одна війна і вона велика. Але насправді я думав, що це буде найлегше, тому що в мене гарні стосунки з президентом путіним. Він розчарував мене...Я гадав, що це буде найпростіше, але ми впораємося так чи інакше. Але я також ядерні надії Ірану повністю знищивши їх збагачений уран

- заявив Трамп.

путін планує продовжувати атакувати енергетичну мережу та інфраструктуру України - ЗМІ20.09.25, 17:29 • 3384 перегляди

Доповнення

Трамп заявляв, що думав, що у нього добрі стосунки з російським диктатором володимиром путіним, але путін його підвів.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що зустрінеться зі своїм американським колегою Дональдом Трампом у кулуарах Генеральної Асамблеї Організації Об'єднаних Націй наступного тижня.

Зеленський зазначав, що зустрінеться з Трампом наступного тижня, щоб спробувати переконати адміністрацію США приєднатися до системи гарантій безпеки, яку підтримує Україна та її європейські союзники.

Анна Мурашко

